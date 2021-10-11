150 metre yüksekteki cam terasta yürümek yürek istiyor

GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesindeki tarihi Rumkale'de yapımı tamamlanan cam terasın kapıları, ilk ziyaretçilere açıldı. 150 metre yükseklikte yürüyenler, ya yakınlarına sarılarak manzaranın keyfini çıkarmaya çalıştı ya da korkuluklara tutunarak geri döndü.



Yavuzeli ilçesindeki tarihi Rumkale'de yapımı tamamlanan, 270 metrekarelik cam teras açıldı. Bölgeye gelenler, Rumkale ve Fırat Nehri manzarasını camın üzerinde yürüyerek seyredebiliyor. Ziyaretçilerden bazıları, zor anlar yaşarken, bazıları da manzaranın keyfini çıkardı. 150 metre yükseklikte yürüyenler, ya yakınlarına sarıldı ya da korkuluklara tutunarak geri döndü.



Tarihi Rumkale, içerisinde yer alan yapıların yanı sıra Fırat Nehri boyunca uzanan doğal güzelliğiyle de yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Kahramanmaraş'tan Rumkale'ye gelen Munise Şahintaş, cam terasta yürümenin farklı bir duygu olduğunu belirterek, "Rumkale havası ve manzarasıyla büyüleyici bir yer. Tekne turu ve tarihi mekanlarının gezmek çok güzel. Cam terastan manzaraya bakma fırsatımızda oldu. Etkileyici manzarasıyla bizi büyüledi" dedi.



'YÜKSEKLİK KORKUSU OLMAYAN HERKES GÖRMELİ'



Rumkale'ye yapılan cam terasın Gaziantep turizmine katkı sağlayacağını kaydeden Murat Barık ise "Rumkale canlandıkça Gaziantep canlanacak. Yapılan seyir terasın inanılmaz bir görüntüsü var. Bu manzarayı herkesin çok zevkli şekilde karşılayacağını düşünüyorum. Herkes gelip buradaki güzellikleri görmeli. Bazı arkadaşlarımız yürürken korktu ama yükseklik korkusu olmayan tüm vatandaşlar mutlaka gelip görmeli" diye konuştu.