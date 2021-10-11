1700 yıllık kilise, 30 yıl sonra zılgıtlarla ibadete açıldı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce Avrupa'ya göç eden Süryaniler, geri dönüş kararıyla birlikte 1700 yıllık kiliselerini onarıp, törenle ibadete açtı.



Yaklaşık 40 yıl önce 100'e yakın Süryani ailenin yaşadığı İzbırak köyü, çeşitli sebeplerle Avrupa ülkelerine başlayan göçle 1993 yılında tamamen boşaldı. Terörün bitmesi, bölgede sağlanan güven ve huzur ortamıyla geri dönme kararı alan Süryaniler, köydeki ibadet yerleri olan 1700 yıllık geçmişe sahip Mor Dimet Kilisesi'nde restorasyon çalışması başlattı. İki yıl önce başlayan restorasyon çalışması tamamlanan kilise, 30 yıl aradan sonra tekrar ibadet edilecek duruma geldi.



AYİN 3 SAAT SÜRDÜ



Kilisenin açılış töreni, Midyat ve Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş'ın yanı sıra yurt içi ve yurt dışından papaz, rahip, ve şemmas ile Almanya, Belçika, Hollanda, İsveç, İsviçre, Amerika, Avusturya'dan çok sayıda Süryani'nin katılımıyla yapıldı. Yaklaşık 3 saat süren ayinde Metropolit Samuel Aktaş'ın önderliğinde rahip, papaz ve şemmaslar, İncil'den bölümler ve ilahiler okudu. Daha sonra Metropolit Aktaş, kiliseyi kutsayarak yeniden ibadet açtı. Metropolitin kiliseyi kutsaması sırasında kadınlar zılgıt çekti. Ayin Metropolit Aktaş'ın yaptığı konuşmanın ardından sona erdi. Ayin bitiminde törene katılanlara yemek ikram edildi.



Almanya'dan açılışa katılan Midyat'ın İzbırak köyünden Şemmas Gabriel Rabo, "Hepimiz buraya geldik, ayine başladık. Avrupa'dan çok kişiler buraya gelmişler. Belçika'dan, Almanya'dan, İsveç'ten, bir de Türkiye'nin başka yerlerinden buraya geldiler" ifadelerini kullandı.



'TARİHİ GÜN'



Rahibe Hatune Doğan da, "Bu kilise tekrar yenilenmiş, bugün açılışı oldu ve Aziz'in günüydü. Allah'a çok şükür çok keyifliyiz. Misafirlerin yüzde 90'ı yurt dışından bu açılışa geldiler. Bütün keyifle ve mutlulukla buraya geldik. Yani yüz binlerce kilometre yaptık, bazıları arabayla buraya geldiler ayine katılmak için. Çok keyfimiz geldi, Allah'a çok şükür" dedi.



Belçika'dan törene katılan Aydın Aslan ise, "Tabii ki bugün tarihi bir gündür. Neden? Çünkü Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden buraya geldiler. Belçika'dan, Almanya'dan, İsveç'ten ve buradaki arkadaşlardan olsun. 400 kişiye kadar insan vardı açılışta. Yani güzel bir gün oldu, bize mutluluk verdi, gerçekten çok mutlu olduk, çok sevindik" diye konuştu.