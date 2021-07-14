“1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılmasıyla trafik yoğunluğu rahatlayacak”

İSTANBUL - Yaklaşan bayram öncesinde şehirler arası trafik yoğunluğu artmaya başladı. En büyük yoğunluğun yaşandığı yerler arasında ise Çanakkale geliyor. Çanakkale Boğazı’nı geçmek isteyen vatandaşlar, feribotlara ulaşabilmek için kilometrelerce kuyrukta bekleyebiliyor. İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmelliği Derneği, 18 Mart 2022’de açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü’yle, bölgedeki kuyrukların son bulacağını ve ulaşımın rahatlamasıyla da bölgeye ilginin artacağını belirtti.

Vatandaşlar Türkiye’nin dört bir tarafına özel araçlarıyla, otobüslerle, uçaklarla seyahat etmeye başladı. Tatil bölgelerinde insan nüfusunda da büyük artış yaşanmaya başladı. En büyük hareket ise kıyı bölgelerinde görülüyor.

FERİBOT İSKELELERİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Bunun en son örneklerinden biri ise Çanakkale Boğazı’nda yaşandı. Yaz aylarında tatilcilerin, İstanbul başta olmak üzere Trakya’daki kentlerden, Kuzey Ege´deki turizm merkezlerine hareket etmesiyle Çanakkale Boğazı’ndaki feribot iskelelerinde de yoğunluk artmaya başladı. Özellikle Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi, Assos sahilleri ve Edremit Körfezi´ne gitmek isteyen tatilcilerin araçları, Çanakkale Boğazı’nın Asya yakasındaki Lapseki ve Avrupa yakasındaki Gelibolu, Eceabat ile Kilitbahir feribot iskelelerinde kilometrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu. Yoğunluk nedeniyle feribot firmaları saatsiz olarak hizmet vermeye başladı.

“1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN YOĞUNLUĞU AZALTMASI BEKLENİYOR”

Özellikle bayram dönemlerinde artan trafik nedeniyle yaşanan yoğunluğun azalması için ise 1915 Çanakkale Köprüsü’nün devreye girmesi bekleniyor. Çanakkale Boğazı’nda Asya-Avrupa arasında araç geçişi Lapseki-Gelibolu ve Çanakkale-Eceabat feribotları ile sağlanırken, bayram dönemleri haricinde otomobiller için sadece saat başlarında, ağır vasıtalar için ise sadece 23.00-07.00 saatleri arasında seferler yapılıyor. Otomobiller için ortalama olarak 60 dakikalık, ağır vasıtalar için ise daha uzun bir seyahat süresi oluşuyor. Bu bekleme süreleri yoğun günlerde 3 ile 4 saat aralığını bile bulabiliyor.

İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmelliği Derneği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Yılda 4 milyon araç feribotlarla Çanakkale Boğazı’nı geçerken, köprünün devreye girmesiyle araçların boğaz geçişleri hızlanacak. Rahatlayan ve kolaylaşan trafikle bölgeye olan ilgi de artacak ve bölge ekonomisine olumlu yansımaları olacak. Çanakkale, köprü ve bağlantı yollarının devreye girmesiyle daha ulaşılabilir olacak. Vatandaşların feribot kuyruklarını beklemeden istediği yere rahatça ulaşabilecekler” ifadelerine yer verildi.

OTOBÜSLER İLK SIRADA YER ALIYOR

Uzmanların verdiği bilgiye göre Çanakkale’de uzunluğu 502 kilometreyi bulan devlet karayollarının 282 kilometresi Çanakkale Boğazı’nın her iki kıyısında yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 Trafik ve Ulaşım Bilgileri verilerine göre, Çanakkale Boğazı çevresinde günlük ortalama araç yoğunluğunda otobüsler birinci, kamyonlar ve otomobiller ise ikinci sırada yer alıyor. Otobüslerin yüzde 64 oranındaki hız ihlalleri feribot yakalama telaşına ilişkin ipuçları veriyor. Deniz ulaşımını sağlayan Gestaş’ın verilerine göre 2019 yılında 90 bin seferle taşınan araç sayısı ise 4,3 milyon.

BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ KENDİ TALEBİNİ YARATTI

İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmelliği Derneği araç geçiş sayılarıyla ilgili de detaylı bilgi aktardığı açıklamasında, “İstanbul’da Boğaziçi Köprüsü’nün yapımı öncesi, 1970 yılında dört araba vapuru hattında günde ortalama 13 bin 400 araç taşınıyordu. İlk açıldığı yıl olan 1973’te, 29 Ekim'den yıl sonuna kadar 1 milyon 695 bin (günde 28 bin 500) araç geçen köprüden, 1974 yılında 11 milyon 866 bin (günde 32 bin 500), 1980 yılında 27 milyon 794 bin (günde 76 bin 200) araç geçişi gerçekleşti. Son 20 yıldır ise 15 Temmuz Köprüsü’nden her gün yaklaşık 200 bin araç geçiyor. 2022 yılı itibarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü’nün devreye girmesiyle de benzer şekilde Çanakkale Boğazı’ndan geçen araç sayılarında önemli düzeyde artış yaşanması bekleniyor” ifadelerine yer verdi.