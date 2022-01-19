2021'de çevreyi kirleten 3 bin 941 tesise 350 milyon TL ceza

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca, geçen yıl ülke genelinde yapılan 56 bin 211 çevre denetiminde, mevzuata aykırı hareket ederek doğayı kirleten 3 bin 941 tesise toplam 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uygulandı, 406 tesis faaliyetten men edildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde çevre kirliliğine sebep olan işletmelere yönelik denetimler sürüyor. Bakanlık, merkez teşkilatı ve 81 il müdürlüğü personeli ile birlikte Çevre Kanunu'na aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uyguluyor. Denetim sonucu çevre ve insan sağlığı açısından faaliyetleri sakıncalı olduğu tespit edilen bazı işletmeler ise faaliyetten men ediliyor.



3 BİN 941 TESİSE PARA CEZASI



Bu kapsamda geçen yıl 81 ilde, 56 bin 211 çevre denetimi yapılırken, hava, su ve toprak başta olmak üzere doğayı kirleten 3 bin 941 tesise toplamda 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uygulandı, 406 işletme de faaliyetten men edildi. 2021 yılında yapılan denetimlerde, atık kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 726 idari yaptırımda 159 milyon 656 bin 853 lira, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerine ilişkin 577 idari yaptırımda 58 milyon 321 bin 33 lira, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik 391 idari yaptırımda 33 milyon 110 bin 266 lira, su kirliliğinin önlenmesine yönelik 575 idari yaptırımda 66 milyon 567 bin 184 lira, toprak kirliliğinin önlenmesine yönelik 80 idari yaptırımda 6 milyon 431 bin 378 lira, gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik 411 idari yaptırımda 3 milyon 618 bin 62 lira, anız yakanlara yönelik 494 idari yaptırımda 1 milyon 315 bin 115 lira, egzoz kirliliğinden kaynaklı 193 idari yaptırımda 603 bin 504 lira, sıfır atık-poşet konulu 114 işlemde 1 milyon 110 bin 973 lira, diğer çevre cezalarına yönelik uygulanan 380 idari yaptırımda 19 milyon 493 bin 902 lira olmak üzere toplamda 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uygulandı.



EN ÇOK CEZA UYGULANAN 5 İL



En fazla idari para cezası uygulanan ilk 5 il sırayla Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ ve İzmir oldu. Başkentte 44 milyon 860 bin 550 lira çevre cezası kesildi. Ankara'yı 44 milyon 790 bin 176 lira ceza ile İstanbul, 42 milyon 892 bin 945 lira Muğla, 27 milyon 659 bin 196 lira ile sanayi tesislerinin yoğun olduğu Tekirdağ, 19 milyon 972 bin 736 lira ile İzmir takip etti.