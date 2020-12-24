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2021, 'İstiklal Marşı Yılı' kabul edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ilk imza sahibi olduğu ve AK Parti, CHP, HDP, MHP ile İYİ Parti'nin imzasının yer aldığı önergeyle 2021'in 'İstiklal Marşı Yılı' olmasını içeren düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Başkan Şentop, "İstiklal Marşı Anayasa'mızın ruhu, milletimizin istiklal ve anlam manifestosudur" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Aralık 2020 Perşembe 10:47
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2021, 'İstiklal Marşı Yılı' kabul edildi

Genel Kurul'da, 'Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ederken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti ortak bir önerge sundu. Genel Kurul'da yapılan oylamada önerge kabul edildi. Buna göre, 'İstiklal Marşı'nın Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Kanun'a geçici madde eklenmesini içeren düzenleme kanun teklifine eklendi. Yapılan düzenlemeyle 2021, 'İstiklal Marşı yılı' kabul edildi. 2021 yılı boyunca bütün kamu kurum ve kuruluşları tarafından İstiklal Marşı'nın anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın önemini anlatmak amacıyla halkın ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

TEŞEKKÜR ETTİ

Meclis Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Marşı’mızın kabulünün 100'üncü yılında Gazi Meclis’imiz tam bir ittifakla, 2021’in, 'İstiklal Marşı Yılı' olması için imzaya açtığımız teklifi kabul etmiştir. Aziz şehitlerimizin ve Mehmet Akif’imizin ruhu şâd olsun. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm siyasi partilerimizin Genel Başkanlarına ve milletvekili arkadaşlarıma gösterdikleri vefa ve hassasiyet için teşekkür ederim. İstiklâl Marşı Anayasamızın ruhu, Milletimizin İstiklâl ve anlam manifestosudur" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
2021Istiklal Marşıİstiklal Marşı YılıTBMM
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