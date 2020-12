"2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır"

Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit-Akyazı arasında kalan 6'ncı kesimi, Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Akyazı kavşağında düzenlenen törenle açıldı. Video konferansla törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Açılışını yaptığımız otoyolumuzun ülkemize, bölgemize ve şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu otoyol, İstanbul'un her iki istikametinde de araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır. Şu ana kadar açılan kısımlarda bu faydayı zaten sağladık. Çeşitli noktalarda kurulan bağlantılar sayesinde her istikamette ulaşım imkanları sunuyoruz. İnşası devam eden yolların tamamlanmasıyla birlikte de Marmara çevresindeki tüm yollarımızı tamamlamış olacağız" dedi.

'18 YILDA 880 MİLYAR LİRALIK YATIRIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığının güçlendikçe adımların daha kolay atıldığını belirterek, "İnsanlar ve ürünler ülke içerisinde bir yere hızlı şekilde ulaşamıyorsa, orada kalkınma ve refah olmaz. Türkiye uzunca bir süre bunun sıkıntısını yaşamıştır. İktidara geldikten sonra bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin kilometreye çıkardık, otoyol uzunluğunu neredeyse ikiye katladık. Sadece ulaştırma yatırımları için 18 yılda 880 milyar TL'nin üzerinde kaynak kullandık. Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. İnşallah önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattımızı açıyoruz. Ülkemizdeki tren yollarının neredeyse tamamını yeniledik. Havayolu ve liman yatırımlarıyla ülkemizi öne çıkarma hedefindeyiz. Hala devam eden yatırımlarla ülkemizi pandemi süresi sonrası üretim merkezi haline getirmeye çalışmaktayız. Asıl büyük atılımı önümüzdeki dönemde bekliyoruz, ülkemizin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını güçlendirdikçe adımlarımızı daha kolay atmaya başladık" dedi.

'KARDEŞLİK İKLİMİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terör örgütlerini kullanmaktan darbe girişimlerine, siyasi ve yaptırım hareketlerini denediler, ancak bunda başarılı olamadılar. Dayatmayla, ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürme hayalinde olanlara sesleniyorum, sizleri hayal kırıklığına uğratacağız. Nice badireleri atlatmamıza vesile olan bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Türkiye'nin bir cendere içerisine sokulmasına milletimiz izin vermeyecektir. Eser ve proje konusunda herkesle çekişmeye hazırız, ancak bunun dışındaki hiçbir tartışmanın ülkemize faydası olmadığını düşünüyor ve vaktimizi burada olduğu gibi yatırımlarımıza ve takibine ayırıyoruz."

'ÜLKEYLE GÖNÜL BAĞLARI KOPMUŞ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Çin'e gidecek trenin rutin işlemler için Halkalı'ya geri gelmesi nedeniyle hükümete saldırıldığını ifade ederek, "Biz insanımıza hizmet etme heyecanını yaşarken, birilerinin ülkenin tökezlemesini istemesini anlıyoruz. Bunları biz ve milletimiz olarak çok iyi tanıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan Çin'e yolladığımız trende bir kez daha gördük. 2 deniz ve 5 ülke kat edip hedefine uğurlanacaktı, rutin işlemler için Halkalı'ya geri gelen trenimizle ilgili sırf hükümete saldırmak için kullanmaya çalıştılar. Bu trenimiz uğradığı her durakta konum atarak 12 günde Çin'e ulaştı. Böylelikle ülkemiz için çok büyük bir dış ticaret adımı da atılmış oldu. Bu ülkemiz için büyük bir başarıdır. Böylesi önemli bir başarı karşısında üzüntüsünü saklamaya dahi gerek duymayan zihniyetin bu ülkeyle gönül bağı kopmuş demektir. Hamdolsun milletimiz bunları görüyor" diye konuştu.

'BİZ TÜRKİYE İÇİN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye için üretmeye ve mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Dün TBMM'de 2021 bütçemiz kabul edildi. Bu vesileyle her aşamada bütçeye katkı veren tüm milletvekillerine şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı konusunda başta Sayın Bahçeli olmak üzere ülkemiz için tüm gerekenleri yaptık. Adı 'millet' olan ancak zillet içinde olan, PKK terör örgütüyle iç içe olanlara sesleniyorum: 2023 Cumhur İttifakı için yeni bir zafer yılı olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlamada yaşamlarını yitirenlerin yakınları için başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit-Akyazı arasındaki kısmının hayırlı olmasını dilerken, tören alanında bulunan Bakan Karaismailoğlu, valiler, milletvekilleri ve belediye başkanları hep birlikte kurdeleyi kesti.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK PROJELERİNE İMZA ATIYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yaptığı konuşmada, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6'ncı ve son kesimi olan TEM İzmit-1 kavşağı ile TEM-Akyazı arasındaki kısmını tamamlayarak otoyolumuzun tamamını hizmete açtığımız bu önemli günde teşriflerinizden dolayı şükranlarımı sunuyorum. 18 yıl önce, AK Parti iktidarı ile başlayan ulaştırma ve altyapı hamlemiz güçlenerek devam ediyor. Ülkemizi dünyanın en büyük ekonomileri arasında hak ettiği konuma taşımak için, dünyanın en büyük projelerine imza atıyoruz. Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul İzmir Otoyolu, İstanbul Havalimanı, Bakü Tiflis Kars Demiryolu, Ordu Giresun Havalimanı ve Yüksek Hızlı Tren hatları gibi büyük projeleri başarıyla bitirdik ve hizmete verdik. Halen ülkemizin dört bir yanında 3 binin üzerinde şantiyemizde on binlerce mühendisimiz, teknik personelimiz, işçilerimiz gece gündüz çalışıyorlar. Sadece geçtiğimiz bir aylık dönem içinde Samsun-Sivas demiryolu hattı modernizasyon projesini bitirerek, hizmete başlattık" dedi.

'İMKANSIZ DİYE BİR ŞEYİ KABUL ETMİYORUZ'

Bakan Karaismailoğlu imkansız diye bir şeyi kabul etmediklerini ifade ederek, "Aydın Denizli Otoyolu, Kayseri Havalimanı yeni terminal binası ve Kayseri Anafartalar-YHT garı tramvay hattının temellerini attık. Kahramanmaraş Göksun yolu, Formula 1 Pisti, Hayrabolu-Tekirdağ yolu ve Sarıkamış-Karakurt Horasan yolu ve Manisa Akhisar çevre yolu açılışlarını gerçekleştirdik. İlk ihracat trenimizi Çin'e uğurladık, yolculuğunu kesintisiz ve başarılı bir şekilde tamamladı. Geçtiğimiz çarşamba günü, Ankara-Niğde Akıllı Otoyolu’nun son kısmı olan 2'nci kesimini açarak otoyolun tamamını hizmete aldık. Aynı şekilde önümüzdeki yakın süreç içerisinde ise pek çok projeyi hizmete alacağız. Geçit vermez denen dağları tünellerle deliyor, aşılmaz denen nehirleri köprülerle geçiyor, 'imkansız' diye bir şeyi kabul etmiyoruz. Aşkla bağlı olduğumuz vatanımıza ve aziz milletimize, büyük bir güçle, hizmete devam edeceğiz" diye konuştu.

'KUZEY MARMARA OTOYOLU HAYATİ ROL OYNAYACAK'

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu'nun sanayi ve ticaret şehirlerine yeni bir soluk kazandıracağını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kuzey Marmara Otoyolu, sadece Marmara'nın değil, tüm Avrasya bölgesinin ulaşımında ve ticaretinde hayati bir rol oynayacaktır. İki kıtayı birbirine bağlayan, Avrasya'nın lokomotifi Marmara'nın itici gücü Kuzey Marmara Otoyolu sayesinde, araçların şehir içi trafiğine girmeden, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir yol ile transit geçişi sağlanacaktır. 2016 yılından itibaren kısım kısım kullanıma açılan otoyolumuzun, daha önce hizmete aldığımız 320 kilometrelik kesimlerinden sonra bugün de İzmit 1 Kavşağı– Akyazı arasında yer alan 72.72 kilometre uzunluğu ile son ve en uzun kesimini hizmete alarak 400 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'muzun tamamını hizmete alarak ticaretin kalbinde yer alan bölgeyi kuşatan bir ulaşım koridorunu tamamlamış oluyoruz. 6'ncı kesimde; 4 adet viyadük, 64 adet köprü, 22 adet üstgeçit, 20 adet alt geçit, 179 adet menfez olmak üzere toplam 289 adet sanat yapısı bulunmaktadır. Otoyolumuz ile yüksek standartlara sahip, dünyaya örnek ve tasarrufun önünü açan bir proje hayata geçirilmiştir."

'OLASI DEPREMDE MARMARA BÖLGESİ VE İSTANBUL'A HİZMET VERECEK'

Bakan Karaismailoğlu projede depreme karşı dayanıklılığı sağlayan en modern mühendislik yaklaşımlarının kullanıldığını açıklayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz coğrafi olarak deprem olasılığının yüksek olduğu bir konumda. Bu nedenle projelerimizin her birinde, depreme karşı dayanıklılığı sağlayan en modern mühendislik yaklaşımları kullanılmaktadır. Kuzey Marmara Otoyolu, olası bir büyük depremde Marmara Bölgesi ve İstanbul’a hizmet verecektir. Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizin önemli gücü olan sanayi ve ticaret şehirlerine yeni bir soluk kazandıracaktır. İstanbul’dan Anadolu illerine doğru gidişte ve dönüşte, mevcut TEM otoyolu ve D-100 Karayolunda oluşan uzun araç kuyruklarının da önüne geçilecektir. Zamanın ve konforun değeri Kuzey Marmara Otoyolu ile yeniden belirlenmiştir. Kuzey Marmara Otoyolu her bir vatandaşımız için bir gurur vesilesidir. Gençlerimize, çocuklarımıza Türkiye’nin aydınlık yarınlarının bir nişanesi olarak gösterebileceğimiz dünya çapında bir eserdir. Ülkemizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için hiçbir engel tanımayacağımızın ve Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada lider ülkelerden biri olacağı günlerin ne kadar yakın olduğunun ispatı niteliğindedir. Bu güzel ve hayırlı günde, projemizde emeği geçen her kademeden çalışma arkadaşıma, yüklenici firmalara ve bakanlığımız personeline teşekkür ediyorum."

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU DİREKSİYONA GEÇTİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış töreninin ardından makam aracının direksiyonuna geçerek Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanarak İstanbul'a doğru yola çıktı.