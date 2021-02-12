Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1544
ALTIN
411.644
DOLAR
7.0269
STERLİN
9.7084
EURO
8.5195
20 akademik personel alınacak
20 akademik personel alınacak
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek
Ankara'da 174 adet konut satışa çıkarıldı
Ankara'da 174 adet konut...
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi
Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden...

3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı düzenlenen 'Trafik, Motosiklet ve Traktör Uygulaması'nda 3 bin 549 araç, motosiklet ve traktörün trafikten men edildiğini, aranma kaydı bulunan 639 kişinin yakalandığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Şubat 2021 Cuma 10:38
0 Okunma
3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı traktör ve motosikletlerin yakalanmasına yönelik dün ülke genelinde 'Trafik, Motosiklet ve Traktör Uygulaması' yapıldı. 4 bin 544 noktada eş zamanlı yapılan uygulamaya 7 bin 323 ekip ve 22 bin 881 personel katıldı. Uygulamada çalıntı ve aranma kaydı bulunan 90 motosiklet, 74 araç, 10 traktör yakalandı, 3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edildi, 13 bin 650 araç, motosiklet ve traktöre idari para cezası uygulandı, bin 165 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamada aranma kaydı bulunan 639 kişi yakalandı, 41 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah, kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 102 paket kaçak sigara, 2 bin 662 kilo kaçak tütün, 65 kilo kaçak çay ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıTraktörMotosikletTrafik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni genelge gönderdi
Soğuk hava Şubat sonuna kadar sürecek!
Soğuk hava Şubat sonuna kadar sürecek!
Covid-19 hastası özel uçakla Türkiye’ye getirildi
Covid-19 hastası özel uçakla Türkiye’ye getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans