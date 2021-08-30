Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1458.23
ALTIN
488.20
DOLAR
8.3609
STERLİN
11.5226
EURO
9.8741
Bakım ve onarım malzeme ve hizmet alımı işi ihale edilecektir
Bakım ve onarım malzeme...
46 öğretim üyesi alacak
46 öğretim üyesi alacak
Nusaybin'de spor salon yapım ihalesi
Nusaybin'de spor salon yapım...
36 öğretim üyesi alacak
36 öğretim üyesi alacak

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:23
0 Okunma
30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun

Bugün 30 Ağustos... 1922 yılında kazanılan Büyük Zafer'in 99'uncu yıl dönümü kutlu olsun

DHA

Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri'nden Yemen'e taziye mesajı
Dışişleri'nden Yemen'e taziye mesajı
Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu
MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans