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458 köy yolu kapandı

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri, kar yağışıyla beyaza büründü. Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta, kardan kapanan 458 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler, çalışma başlattı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ocak 2021 Pazartesi 15:16
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458 köy yolu kapandı

TRABZON - Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde etkisini gösteren soğuk havayla birlikte kar yağışı başladı. Yağışla birlikte bölgedeki çam ağaçları ve çayırlar, beyaz örtüyle kaplandı. Karadeniz’de kışın zorlu yaşamın sürdüğü bazı yayla ve köylerde de güzel manzaralar oluştu. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde bazı köy ve mahallelerde kapanan yollar için belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, teyakkuza geçiyor.

Kış mevsiminin çetin geçtiği Trabzon, Rize, Giresun, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları ulaşıma açmak için de yoğun çalışma yürütüyor. Kar yağışı nedeniyle bölge illerinin yükseklerinde toplam 458 köy yolu, ulaşıma kapandı. Özel İdare, Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları açmak için başlattığı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yoğun mesai harcayıp, kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 40 santimetreye ulaştığı yolları açarak, vatandaşı kar esaretinden kurtarmaya çalışıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
458 Köy Yolu KapandıKaradeniz
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