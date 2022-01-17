Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 2
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,090.14
ALTIN
791.91
DOLAR
13.53
STERLİN
18.52
EURO
15.47
Nazilli Belediyesi Şırlan Doğal Kaynak Suyunun unvan kullanım hakkını kiraya verecek
Nazilli Belediyesi Şırlan Doğal...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Devlet Su İşleri Genel...
Tarsus Belediyesi Eski Hükümlü Daimi İşçi alacak
Tarsus Belediyesi Eski Hükümlü...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 32 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 32...

5 ilde akaryakıt kaçakçılarına operasyonda 6 tutuklama

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Ocak 2022 Pazartesi 10:47
0 Okunma
5 ilde akaryakıt kaçakçılarına operasyonda 6 tutuklama

ANTALYA - Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 48 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, kaçak akaryakıtı topladıktan sonra kiraladıkları depolarda biriktirdikleri, kamyonlarla farklı illere sevkiyatını yaparak ülke genelinde satışa sundukları ve haksız kazanç elde etikleri tespit edildi. Antalya merkezli İzmir, Ankara, Uşak ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 48 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 14 şüpheli de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt KaçakçılarıOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karlıova'da ev ve ahırlar, kar altında kaldı
Karlıova'da ev ve ahırlar, kar altında kaldı
Cirit izlemeye gelen turistleri, atlılar karşıladı
Cirit izlemeye gelen turistleri, atlılar karşıladı
Bakan Akar: 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: 44 terörist etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans