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5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Bursa merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ekim 2020 Pazartesi 10:44
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5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

BURSA - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 şüphelinin örgütün 'mahrem imam'larınca ankesörlü telefon ve büfe telefonlarından periyodik zamanlarda arandığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bursa merkezli Ankara, İstanbul, Sakarya ve Tekirdağ’da şüphelilerin evlerine şafak baskını yapıldı. Eş zamanlı operasyonda, aktif görevde bulunan 1 polis memuru ve 11 kapatılan askeri okul öğrencisi yakalanarak, gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
5 Ilde FETÖ OperasyonuGözaltıBursa
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