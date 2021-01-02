5 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar bugünkü 31352 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapılan atamalarda 5 üniversitede yeni rektörler görev başına getirildi. Yayımlanan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu, Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü'ne Mehmet Durman, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İsmail Yüksek ve Çağ Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ünal Ay atandı.