7 ilde 214 şüpheliye yönelik kaçak sigara operasyonu

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında, 7 ilde 214 şüpheliye yönelik 'Nefes' operasyonu başlatıldığını açıkladı.



Bakan Süleyman Soylu, sabah saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na (KOM) gelerek, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Ankara, Konya, Van, Adana, Osmaniye, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da eş zamanlı yürütülen 'Nefes' operasyonuyla ilgili, bölgelere videokonferans yöntemiyle bağlanarak emniyet birimlerinden bilgi aldı. Ardından operasyona ilişkin açıklamada bulunan Soylu, "KOM Başkanlığı'nca tüm illerde bu suç gruplarına yönelik çalışmalar yapılmış ve yaklaşık 8 suç grubu tespit edilmiştir. Bu sabah itibarıyla 8 suç grubunun birlikte çalıştığı şahıslara yönelik 615 adreste arama kararı alınmış, savcılıklarımızla birlikte ortak koordinasyon içerisinde 214 şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiştir ve şu anda 7 ilde adreslere eş zamanlı şekilde baskın yapılarak özellikle bu 8 suç grubunun çökertilmesine ilişkin operasyon planlanmıştır. Bu operasyon, 6 ay süren bir takip sonucu gerçekleştirildi. 8 suç grubu deşifre edilmiş ve bu grupların tedarik ve dağıtım zincirleri ortaya çıkarılmıştır. Nefes operasyonunun önemi sadece gözaltı sayısının genişliği değil, bu operasyon tütün mamulü ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet gösteren suç gruplarına yönelik atılan ilk büyük planlı operasyondur. Gelecekteki operasyonlarımıza zemin oluşturması açısından bizim için önemli bir operasyondur" dedi.



'524 MİLYON LİRA VERGİ KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLDİ'



Bakan Soylu, son yıllarda terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilen saha baskısıyla kaçak sigaranın piyasadaki payının yüzde 22'lerden yüzde 2'lere indiğinin ve bu alandaki organize suç örgütlerinin de bu sefer dolu ve boş makaron kaçakçılığına yöneldiğini vurgulayarak, "Son 5 yılda KOM birimlerimiz tarafından yakalanan kaçak sigara miktarı 2017'de 42,6 milyon paketten, 2021 itibarıyla 3,8 milyon pakete düştü. Buna karşılık 2020 ve 2021 yıllarında kaçak sigaraya karşı gerçekleşen bu mücadelede yeni bir alana yönelen organize suç örgütleri, burada dolu ve boş makaronda 35,2 milyondan 2021 sonu itibarıyla 1 milyar 754 milyon makarona ulaşmıştır. Esas itibarıyla önemli bir sayıdır. Son 5 yılın toplamında ise 3 milyar makarona ulaşılmıştır. Bu yıl başından itibaren saha baskısını çoğalttık ve 3,8 milyon paket kaçak sigara ele geçirildi. 893 milyon adet boş makarona ulaşıldı. Neredeyse geçen yılın yarısı kadar ele geçirildi. Yine 290 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Böylece 1,2 milyar civarında makaron ele geçirilmiş oldu. Bugün sadece 1,2 milyar makaron değil aynı zamanda 192 ton tütün mamulü ve 252 bin adet kaçak puro da ele geçirilmiştir. Şu ana kadar yapılan operasyonlarla ilgili 524 milyon lira vergi kaybının önüne geçilmiştir" diye konuştu.