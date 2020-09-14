Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1108
ALTIN
468.887
DOLAR
7.4765
STERLİN
9.6577
EURO
8.8661
Boğaziçi Üniversitesi'nden "Robot öğretmen" projesi
Boğaziçi Üniversitesi'nden "Robot öğretmen" projesi
24 ayar altın kaplamalı baklava yaptı, dilimini 550 liradan satıyor
24 ayar altın kaplamalı baklava...
Altın Portakal'da iki farklı afiş; sağlık çalışanları unutulmadı
Altın Portakal'da iki farklı afiş;...
Bursaspor bir kez daha sezona puansız başladı
Bursaspor bir kez daha sezona...

8 ayda 235 bin trafik kazası meydana geldi

Ajans Press’in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Ocak-Ağustos aylara arasında, ülke genelinde 235 bin 248 trafik kazası meydana geldi. Ülke genelinde yaşanan trafik kazalarında bin 450 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 150 bin 155 kişi ise yaralandı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Eylül 2020 Pazartesi 12:18
0 Okunma
8 ayda 235 bin trafik kazası meydana geldi

İSTANBUL - Medya takip kurumu Ajans Press, trafik kazaları ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre sadece Ağustos ayı içerisinde trafik kazaları ile alakalı basına 1625 haber yansıdığı tespit edildi. 2020 yılının başından bugüne kadar yapılan haber incelemesinde ise 10 bin 477 haberin medyada yansıma bulduğu tespit edildi.
 

Ajans Press’in, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı (trafik.gov.tr) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 Ocak-Ağustos aylara arasında, ülke genelinde 235 bin 248 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1450 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 150 bin 155 kişi ise yaralandı. Ocak-Ağustos arası dönemde yer alan kazalarda, en fazla yandan çarpma, yoldan çıkma ve yayaya çarpma şekliyle gerçekleşti. Meydana gelen trafik kazalarındaki en büyük kusur sürücü kaynaklı olurken, araç hızını yol, trafik ve hava şartlarına uyduramamak ilk sırada yer aldı. Öte yandan Türkiye genelinde Ocak- Ağustos arası dönemde, 10 milyon 866 bin 326 adet trafik cezası uygulandı. Bu cezaların yüzde 80’i ise araç plakasına yazıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trafik KazasıEmniyet Genel Müdürlüğü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
7 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, 'Oruç Reis' açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, 'Oruç Reis' açıklaması
Meis açıklarında askeri hareketlilik
Meis açıklarında askeri hareketlilik
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans