81 ilde uygulama; 1164 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

ANKARA - Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lke genelinde dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§le mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik yapÄ±lan uygulamada; 12'si yabancÄ± uyruklu olmak Ã¼zere 41 organizatÃ¶rÃ¼n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 1164 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§menin ise yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.



BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, GÃ¶Ã§ Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± taÅŸra birimleri ile birlikte dÃ¼n 81 ilde 'DÃ¼zensiz GÃ¶Ã§ Ä°le MÃ¼cadeleye YÃ¶nelik Huzur-(2022/10) UygulamasÄ±' yaptÄ±. 33 bin 48 personel ve 165 dedektÃ¶r kÃ¶peÄŸi ile 7 bin 121 noktada yapÄ±lan uygulamada; 5 bin 677 metruk bina, 10 bin 152 umuma aÃ§Ä±k yer, 670 terminal, 3 bin 527 diÄŸer yerler olmak Ã¼zere toplam 20 bin 26 yer kontrol edildi. Uygulamada 12'si yabancÄ± uyruklu olmak Ã¼zere 41 organizatÃ¶r gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ± ve 1164 dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§men yakalandÄ±.



ARANANÂ 746 KÄ°ÅžÄ° YAKALANDI



Uygulamada ayrÄ±ca 92'si yabancÄ± uyruklu olmak Ã¼zere Ã§eÅŸitli suÃ§lardan aranan 746 kiÅŸi yakalandÄ±. 813'Ã¼ yabancÄ± uyruklu, 161'i TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olmak Ã¼zere toplam 974 kiÅŸiye de idari yaptÄ±rÄ±m uygulandÄ±.



9 kamyon-kamyonetin dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§ amacÄ±yla kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilirken, ayrÄ±ca 7 ruhsatsÄ±z av tÃ¼feÄŸi, 5 ruhsatsÄ±z tabanca, 2 kurusÄ±kÄ± tabanca, 96 mermi, 4 kesici-delici alet, 8 sahte pasaport, muhtelif miktarda uyuÅŸturucu madde, 1060 paket kaÃ§ak sigara ve 412 litre kaÃ§ak alkol ele geÃ§irildi.Â