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81 ildeki 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 821 kişi yakalandı

27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:49
81 ildeki 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında 821 kişi yakalandı

ANKARA - İÇİŞLERİ Bakanlığı, dün 81 ilde 47 bin 102 personelin katılımıyla yapılan 'Türkiye Güven Huzur' uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 821 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından dün ülke genelinde eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur' uygulaması yapıldı. 47 bin 102 personelin katılımıyla yapılan uygulamada; 6 bin 612 metruk bina ve 5 bin 393 park-bahçe kontrol edildi, 16 bin 621 umuma açık yer denetlendi ve denetimlerde 20 umuma açık yere işlem yapıldı. Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 821 kişi yakalanırken, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 16 kayıp kişi de bulundu.

Ayrıca 151 bin 606 aracın kontrol edildiği uygulamada; 12 bin 888 araca işlem yapıldı, 475 araç trafikten men edildi ve 33 aranan araç tespit edildi. Uygulamada; çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 2 bin 767 paket kaçak sigara ve 6 litre kaçak içki ele geçirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Güven Huzur
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