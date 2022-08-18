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9 asırlık çarşıda gurbetçi yoğunluğu

Kayseri'de, 9 asırlık tarihi Kapalı Çarşı'da gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.

18 Ağustos 2022 Perşembe 14:29
9 asırlık çarşıda gurbetçi yoğunluğu

KAYSERİ - Kayseri'de, Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 12'nci yüzyılda inşa edilen Kapalı Çarşı, 24 dönüm arazi üzerinde bulunuyor. 18 giriş kapısı ve içerisinde 16 sokağı bulunan Kapalı Çarşı, mimarisi ve nostaljik yapısıyla dikkati çekiyor. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisine çeken çarşıda, giyim, gıda, çeyiz eşyası ve çeşitli el sanatlarının satıldığı pek çok sektörden iş yeri bulunuyor. Geçirdiği yangınlar sonucu sürekli yenilenen çarşı, 9 asırdır ticaretin merkezi olmaya devam ediyor. Tarihi çarşı, yaz döneminde gurbetçilerin gelmesiyle en yoğun dönemlerini geçiriyor. Alışveriş yapmak isteyen gurbetçiler, tarihi çarşıyı tercih ediyor.

Kapalı çarşı esnafı Ayhan Öztoprak, "İşlerimiz şu an onların sayesinde dönüyor. Şu an bizlere para kazandırıyorlar. Sadece bizim için değil, bütün meslekler için de öyle. Lokantaya gidiyorsun lokanta dolu, çarşı gördüğünüz gibi onların sayesinde kalabalık. Geldikleri zaman düğün yapıyorlar, giderken alışveriş yapıyorlar, hediyelik alıyorlar. Gurbetçilerimizin katkısıyla mekanizma dönüyor" dedi.

'İŞLERİMİZ AÇILDI, GÜZEL GİDİYOR'

Kapalı Çarşı'daki iş yerinde eşarp satan Ayşegül Yıldız ise, "Gurbetçilerin ülkeye gelmesi işlerimizi olumlu etkiledi. Koronavirüs nedeniyle işlerimiz kötüydü. Dükkanlarımız kapalıydı. Yasaklardan dolayı her yer kapalıydı. Şu an virüs azaldığı için gurbetçilerde gelmeye başladı. İşlerimiz açıldı, güzel gidiyor. Onlar gittikleri zaman işlerimiz tekrar eskisi gibi olacak ama şu an olumlu diyebiliriz" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
9 Asırlık çarşıYoğunlukGurbetçi
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