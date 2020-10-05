Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1157
ALTIN
473.540
DOLAR
7.7403
STERLİN
10.0284
EURO
9.0945
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç yazdırıp antrenmana gidiyordum
Balkan Şampiyonu Subatan: Bakkala borç...
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi önerileri
Uzmanından güneş lekeleri için tedavi...
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Son Dakika
Pompeo: Tüm olasılıklara hazırız
Aston Villa'dan Liverpool'a tarihi fark
Son Dakika
Aston Villa'dan Liverpool'a tarihi fark
Flaş Haber
AYDOS ORMANI'NDA YANGIN 
Kapat

Adalet Bakanlığı'ndan şiddet açıklaması

Adalet Bakanlığı, hayata geçirilen yeni uygulama ile şiddet faillerinin ceza infaz kurumundan tahliyesinin, gerekli tedbirlerin alınması için hemen kolluk birimine bildirileceğini açıkladı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ekim 2020 Pazartesi 13:57
0 Okunma
Adalet Bakanlığı'ndan şiddet açıklaması

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için adli yılın başlaması ile birlikte bakanlık tarafından bir dizi tedbir ve yeni uygulamalar hayata geçiriliyor. Şiddet uygulayanların, mağdur ve yakınları ile temasını önleyici yeni tedbirler kapsamında kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve işkence suçlarından mağdur olanların ve yakınlarının şüpheli ile temasının önlenmesi hedefleniyor. Alınan yeni tedbirler kapsamında artık, tutuklu veya hükümlünün ceza infaz kurumlarından tahliyesine ilişkin bilgiler gerekli tedbirlerin alınması için mağdurun bulunduğu yerdeki kolluk birimine bildiriliyor. Yine kadına yönelik şiddet nedeniyle ceza infaz kurumlarında bulunan kişiler, ceza infaz kurumu psiko-sosyal servisi üzerinden öfke kontrolü programlarına tabi tutuluyor. Şüphelinin şiddet eğiliminin devam ettiği yönünde bulgulara rastlanması durumunda, mağduru koruyucu gereken tedbirlerin değerlendirilebilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile de ayrıca gerekli bilgiler paylaşılıyor.

ADLİ GÖRÜŞME ODALARINDA 18 BİN 540 İFADE

Bakanlık, 10 Haziran'da yayımlanan 63 sayılı 'Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ile birlikte ilk aşamada 105 adliyede Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerini kurdu. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleriyle suça maruz kalan kişilerin adli süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri amaçlandı. Bu müdürlükler bünyesinde mağdurun kendini adliyede daha rahat ifade edebilmesi için adli görüşme odaları (AGO) oluşturuldu. Sayıları 76’ya ulaşan adli görüşme odalarında mağdurlar duruşma salonunda sanıkla yüz yüze gelmeden, uzman desteği altında ve özel ortamlarda ifadelerini verebiliyor. AGO’larda bugüne kadar 18 bin 540 mağdurun ikincil örselenmesinin önüne geçilerek ifadeleri alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığışiddet Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor
Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti
Erdoğan, Libya Başbakanı Serrac'ı kabul etti
NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı
NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans