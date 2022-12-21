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Adana'da 20 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi

21 Aralık 2022 Çarşamba 10:32
Adana'da 20 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi

ADANA - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Adana'da düzenlenen operasyonda, 20 milyon 500 bin boş makaron ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Seyhan ilçesindeki deponun yasa dışı sigara üreticileri tarafından kullanıldığı tespit edildi. Depoda arama yapan ekipler, 20 milyon 500 bin boş makaron ele geçirdi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaMakaron
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