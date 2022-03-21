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Adana'da 9 milyon 430 bin kaçak makaron ele geçirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Mart 2022 Pazartesi 10:22
Adana'da 9 milyon 430 bin kaçak makaron ele geçirildi

ADANA - Adana’da, polisin kaçakçılık suçlarına yönelik operasyonlarında, gümrük kaçağı 9 milyon 430 bin makaron, 610 kilo tütün ve 4 bin 10 paket sigara ele geçirildi. 

Kentte Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin baskın yaptığı farklı adresler ve şüphe üzerine durduğu kamyonda yaptıkları aramalarda; gümrük kaçağı olan 9 milyon 430 bin makaron, 22 bin doldurulmuş sigara, 610 kilo tütün, 3 sigara dolum makinesi, 3 kompresör ve 4 bin 10 paket sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaKaçak Makaron
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