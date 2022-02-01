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Adana’da bin 485 litre sahte içki ele geçirildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2022 Salı 10:36
Adana’da bin 485 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana’da bin 485 litre sahte içki ile 250 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kentte farklı adreslere baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda; 250 şişe gümrük kaçağı içki ile bin 485 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSahte Içki
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