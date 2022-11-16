AdÄ±yaman'da iki mahallede kuduz karantinasÄ±

ADIYAMAN'da, Ã¶len bir kedide kuduz hastalÄ±ÄŸÄ± tespit edilince iki mahalle karantinaya alÄ±ndÄ±. Mahallelerdeki kedi ve kÃ¶pekler barÄ±naklara gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, sahipli hayvanlar iÃ§in aÅŸÄ±lama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.



SÃ¼merevler Mahallesi'nde bir kedinin hasta olduÄŸunu gÃ¶ren vatandaÅŸlar, durumu AdÄ±yaman Belediyesi Veteriner MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne bildirdi. Mahalleye giden ekipler tarafÄ±ndan hasta olan kedi karantinaya alÄ±ndÄ±, TarÄ±m ve Orman Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne haber verildi. Kedi aynÄ± gece Ã¶lÃ¼nce, hayvandan alÄ±nan numune Adana Veteriner Kontrol AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼ MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderildi. Burada yapÄ±lan incelemede, kedide kuduz hastalÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Bunun Ã¼zerine AdÄ±yaman Ä°li Hayvan SaÄŸlÄ±k ZabÄ±tasÄ± Komisyonu tarafÄ±ndan BahÃ§ecik ve SÃ¼merevler mahallelerinde kuduz ÅŸÃ¼phesiyle karantina uygulanmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±. Ä°ki mahallede koruyucu kuduz aÅŸÄ±sÄ± uygulamasÄ± ve iÅŸaretleme yapÄ±lmaya baÅŸlanÄ±rken, sahipli kedi ve kÃ¶peklere ise TarÄ±m ve Orman Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince koruyucu kuduz aÅŸÄ±sÄ± uygulamasÄ± yapÄ±lÄ±yor.



Anne ve babalarÄ± kuduz vakasÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ uyaran AdÄ±yaman Belediye BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman KÄ±lÄ±nÃ§, rutin aÅŸÄ±lamalarÄ±n devam ettiÄŸini ve bu olayÄ±n ardÄ±ndan hayvanlara aÅŸÄ±lamanÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. KÄ±lÄ±nÃ§, "Ä°hbar Ã¼zerine ekiplerimiz kediden ÅŸÃ¼pheleniyorlar ve kediyi karantinaya alÄ±yorlar. Bir gece burada kalan hayvan diÄŸer sabah Ã¶lÃ¼nce arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z tarÄ±m il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne bildirip kediden alÄ±nan numune Adanaâ€™ya gÃ¶nderiliyor ve sonucun pozitif Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sevindirici olay ise kedinin Ä±sÄ±rma, tÄ±rmalama yok bÃ¶yle bir vaka daha olmadÄ±. Hemen kedinin bulunduÄŸu SÃ¼merevler Mahallesiâ€™nde aÅŸÄ±larÄ±mÄ±za baÅŸladÄ±k. Zaten rutin aÅŸÄ±lamalarÄ±mÄ±z devam ediyordu. Ã–zellikle saldÄ±rgan hayvanlarÄ±n Ã¶ncelikle aÅŸÄ±lamalarÄ± yapÄ±ldÄ±. Ã–zellikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za uyarÄ±da bulunmak istiyorum malumunuz TÃ¼rkiyeâ€™de 15 milyona yakÄ±n sokak hayvanlarÄ±mÄ±z var. DolayÄ±sÄ± ile bu vakalar olabilir, kuduz Ã¶ldÃ¼rmez, geÃ§ kalÄ±rsanÄ±z Ã¶ldÃ¼rÃ¼r. Bu konuda anne ve babalarÄ±n Ã§ocuklarÄ±mÄ±z konusunda Ã§ok dikkatli olmalarÄ± lazÄ±m. Bol kÃ¶pÃ¼klÃ¼ su ile yÄ±kayÄ±p hemen hekim arkadaÅŸlara yÃ¶nlendirilmesini rica ediyorum" diye konuÅŸtu.