Afyonkarahisar'da köy yangınının hasarı, gündüz görüntülendi

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Bektaş köyünde 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangının boyutu, gündüz ortaya çıktı. Ahşap evleri küle çeviren yangında, betonarme binanın da yerle bir olduğu görüldü.



İlçeye bağlı Bektaş köyünde, dün saat 21.00 sıralarında, Süleyman Başpınar'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki Ali Osman Başpınar'a ait 2 katlı ahşap ev ile Mahmut Toprak'a ait 3 katlı betonarme binaya da sıçradı. Evler, hızla tahliye edilirken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmasına köylüler de destek verdi. Yangın, 4 saat sonra kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının gece boyu sürdüğü köyde 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Günün aydınlanması ile yangının boyutu da ortaya çıktı. Ahşap evleri küle çeviren yangında, betonarme binanın da yerle bir olduğu görüldü. AFAD ekipleri ise bölgeye gelerek, hasar tespit çalışması yaptı.