Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1166
ALTIN
487.703
DOLAR
7.8443
STERLİN
10.2676
EURO
9.2684
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı 
Son Dakika
Taksim Meydanı'nda bıçaklanan kişi yaralandı 
Trabzon'da örtü yangını
Son Dakika
Trabzon'da örtü yangını
Av tüfeğiyle kendini vuran genç öldü
Son Dakika
Av tüfeğiyle kendini vuran genç...
Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor: 97-80
Son Dakika
Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor: 97-80

Ağrı'da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ekim 2020 Pazar 09:30
0 Okunma
Ağrı'da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
Ağrı'da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı

Ağrı'nın Doğubayazıt kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralı askerlerden biri kaldırıldığı Doğubayazıt Doktor Yaşar Er Yılmaz Devlet Hastanesi'nde şehit olurken, diğer asker ise Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor. (Ağrı/DHA)

ÇORUM'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın (32) acı haberi Çorum'un İskilip ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı'nın acı haberi, İskilip ilçesi Kaleboğazı Mahallesi'nde yaşayan babası Hüseyin ve annesi Şerife Dokumacı'ya askeri yetkililerce verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan nişanlı olan şehidin, 1 ay sonrası için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. (Çorum/DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
AğrıTerörOperasyonşehitÇorum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri'nden IKBY'nin anlaşmasına ilişkin açıklama
Dışişleri'nden IKBY'nin anlaşmasına ilişkin açıklama
MSB'den flaş Azerbaycan açıklaması
MSB'den flaş Azerbaycan açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ya 'Kapalı Maraş' tepkisi
Dışişleri Bakanlığı'ndan BMGK'ya 'Kapalı Maraş' tepkisi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans