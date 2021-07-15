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Ağrı'da sağanak; Doğubayazıt'ta metrekareye 22 kilogram yağış düştü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Temmuz 2021 Perşembe 14:00
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Ağrı'da sağanak; Doğubayazıt'ta metrekareye 22 kilogram yağış düştü

AĞRI - Ağrı'da sağanak etkili olurken, Doğubayazıt ilçesinde metrekareye 22 kilogram yağış düştü. Taşlıçay yolunda ulaşım aksarken, arazileri sular altında kalan köylüler, suyun önünü kesmeye çalıştı. 

Ağrı ve Doğubayazıt ilçesinde dünden beri etkili olan şiddetli yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkezde metrekareye 12 kilogram yağış düşerken, Doğubayazıt'ta da metrekareye düşen 22 kilogram yağış, tarım arazilerini vurdu. Doğubayazıt- Taşlıçay yolunda ulaşımda aksamalar oldu. İlçeye bağlı Göllüce köyünde ekili araziler de zarar gördü. Arazileri sular altında kalan köylüler, suyun önünü kesmeye çalıştı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AğrıSağanakDoğubayazıt
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