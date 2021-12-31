Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 15
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,867.66
ALTIN
784.01
DOLAR
13.40
STERLİN
18.10
EURO
15.20
Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik Personel istihdam edecek
Çankırı Karatekin Üniversitesi Akademik...
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı...
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...

Ağrı’da dere ve göller buz tuttu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Aralık 2021 Cuma 16:28
0 Okunma
Ağrı’da dere ve göller buz tuttu

AĞRI - TÜRKİYE'nin en soğuk illerinin Ağrı'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düşünce dere ve göller dondu. Yolluyazı köyündeki mağara ve su depolarında 5 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Ağrı’da hayat durma noktasına geldi. Gece hava sıcaklığının eksi 25 dereceye düştüğü kentte köylerdeki su şebekeleri ile dere, göl ve nehirlerin yüzeyi tamamen buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını battaniye, naylon ve brandalarla korumaya çalıştı. Merkeze bağlı Yolluyazı köyünde bulunan mağaralarda ve su depolarında 5 metre boyunda buz sarkıtları oluştu.

Kütahya'dan yakınlarını ziyaret için kente gelen Hasan Mudul, "Hava çok soğuk. Hayatımda böyle bir soğuk görmedim. Kütahya’da da soğuk vardı ama böyle değildi. Burada insanın kanını donduran bir soğuk var. Yani insanın içi üşüyor. Mücadele etmesi zor bir soğuk. Ellerim 5 dakika dışarıda kaldığı zaman mosmor oluyor. Suyu havaya attığın zaman donarak düşüyor. Hayat şartları çok zor. Esnaf bu durumda ne yapıyor bilmiyorum. Sokaklar bomboş. İnsanlar soğuktan sokağa çıkamıyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AğrıBuzDere Ve Göller
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor
Ormanlar yasaklı ırk köpekler ile doluyor
PKK/KCK şüphelisi 9 Suriyeli, sınır dışı edilecek
PKK/KCK şüphelisi 9 Suriyeli, sınır dışı edilecek
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı
Antalya'da son 3 yılın yağış rekoru kırıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans