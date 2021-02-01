Ahmet Bakır ben 16 yaşındayım Azerbaycan Baş Komutanımız İlham Aliyev ile görüşmeyi talep ediyorum

HABER: DİNÇER KARACALAR

Ahmet Bakır ben 16 yaşındayım Usta Gazeteci Abdullah Yiğit `e Azerbaycan Baş Komutanımız İlham Aliyev ile görüşmeyi talep ediyorum. Diye Açıklamalarda bulundu

Bakır, Adım Ahmet Bakır ben 16 yaşındayım ve Eskişehir'de yaşıyorum.

Azerbaycan'ın Karabağ için vermiş olduğu mücadeleye destek olmak amacıyla Azerbaycanlı Askerlerimizin kazandıkları topraklar için 07.10.2020 de Tarihinde 6 tane kurban kestim ve kesmiş olduğum bu kurbanları Azerbaycanlı kardeşlerimiz için dağıttım ve aziz şehitlerimizin ruhuna hediye ettim. Rabbim şehitlerimizin ruhuna ulaştırsın.

Şehit olmuş Askerlerimizin ruhu şad mekânları cennet olsun, Kederli Ailelerine ‘de sabırlar diliyorum.

Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev'e ve tüm Azerbaycan halkına dik bir duruş gösterdiklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İki devletiz tek milletiz dedik şimdi ise hiçbir zalime, bu topraklarda yaşayan milletimiz boyun eğmeyecektir diyoruz.

Azerbaycan İçin ağlayan gözlerim ve semaya kalkan ellerimin ve bu edilen duaları Azerbaycan Cumhur Başkanımız Sayın İlham Aliyev ile Azerbaycan için Ağlayan gözlerimizin Sevinç tende Güldüğünü Tüm Dünyaya bir kez daha topraklarımızdan göstermek istiyorum...

Ve buradan 'da Azerbaycan Baş Komutanımız Sayın İlham Aliyev ile görüşmeyi de talep ediyorum...