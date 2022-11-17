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Akkuyu NGS, dÃ¼nya nÃ¼kleer operatÃ¶rler birliÄŸi destek mÄ±Ì‡syonunu kabul ettÄ±Ì‡

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 14:13
Akkuyu NGS, dÃ¼nya nÃ¼kleer operatÃ¶rler birliÄŸi destek mÄ±Ì‡syonunu kabul ettÄ±Ì‡

MERSÄ°N - DÃ¼nyaÂ NÃ¼kleer OperatÃ¶rler BirliÄŸi (WANO) Moskova Merkezi'nin destek misyonu ekibi, Akkuyu NÃ¼kleer GÃ¼Ã§ Santrali (NGS) sahasÄ±nÄ± ziyaret etti. Ziyaret, Akkuyu NGS operatÃ¶rÃ¼ olan Akkuyu NÃ¼kleer A.Åž.'nin UluslararasÄ± Atom Enerjisi AjansÄ±â€™nÄ±n (UAEA) OSART uzman misyonuna hazÄ±rlanmasÄ± amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±.

Operasyonel GÃ¼venlik Ä°nceleme Ekibi(OSART) programÄ±, NGS'lerin gÃ¼venilirlik durumunu ve operatÃ¶rÃ¼n uluslararasÄ± normlara ve UAEA standartlarÄ±na uygun olarak operasyonel kaliteyi saÄŸlamaya hazÄ±r olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± deÄŸerlendirmeyi amaÃ§lÄ±yor.

WANOMoskova Merkezi destek misyonu uzmanlarÄ±, Akkuyu NÃ¼kleer A.Åž. personeline Pre-OSART yÃ¶ntemini tanÄ±ttÄ±.Uzmanlar ayrÄ±ca personele Pre-OSART/OSART misyonunun yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi hakkÄ±nda ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi vererek NGS personeli ve yÃ¼klenicilerinin UAEA uzmanlarÄ±yla etkileÅŸim yÃ¶ntemini de aktardÄ±.

Destek misyonunda DÃ¼nya NÃ¼kleer OperatÃ¶rler BirliÄŸi Moskova Merkeziâ€™nden Dmitry Chichikin, Leningrad NGSâ€™den Alexei Tararin, Beloyarsk NGSâ€™den Andrey Smelov, Kalinin NGSâ€™den Nikolay Kapitonov, Kola Atomenergoremontâ€™tan Yuri Levchenko ve Belarus NGSâ€™den Andrey Andrushkivyer aldÄ±.
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Misyon temsilcileri Akkuyu NGS inÅŸaat sahasÄ±nÄ± ziyaret ederek Pre-OSART hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±n mevcut durumu hakkÄ±nda bilgi edindiler ve Akkuyu NÃ¼kleer A.Åž.'nin dokÃ¼manlarÄ±nÄ± inceleyerek tavsiyelerde bulundular.

NGS Genel MÃ¼dÃ¼r Birinci YardÄ±mcÄ±sÄ± ve YapÄ± Ä°ÅŸleri DirektÃ¶rÃ¼ Sergey Butckikh, konuyla ilgili olarak yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Åžirketimizi Pre-OSART'a hazÄ±rlÄ±k iÃ§in Ã¶nemli Ã§alÄ±ÅŸmalar bekliyor. Bir UAEA gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda uzmanlar NGS iÅŸletmesinin gÃ¼venliÄŸi ve gÃ¼venilirliÄŸine dikkat eder, personel performansÄ±nÄ± etkileyen faktÃ¶rleri, ÅŸirket yÃ¶netiminin organizasyon yapÄ±sÄ±nÄ± ve hedeflerini dikkate alÄ±r ve tÃ¼m NGS sÃ¼reÃ§lerinin yÃ¶netim dÃ¼zeyini deÄŸerlendirir. En iyi uygulamalarÄ± inceliyor ve en iyilerini kendimiz uyguluyoruz. Akkuyu NÃ¼kleer ekibi olarak, nÃ¼kleer endÃ¼striden son derece profesyonel uzmanlarla Ã§alÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± sunduÄŸu iÃ§in WANO'ya teÅŸekkÃ¼rlerimizi sunuyoruz" dedi.

DHA

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Akkuyu NGSDÃ¼nya NÃ¼kleer OperatÃ¶rler BirliÄŸi Destek MÄ±Ì‡syonuMersin
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