Aksaray Sağlık Müdürü: Delta varyantıyla Delta plus agresif ilerliyor

AKSARAY - Aksaray İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ, koronavirüste, kentte dördüncü dalgının yaşandığını belirterek, ''Aksaray'da 4'üncü dalganın içindeyiz ve vakalarımız artarak devam ediyor. Türkiye’deki son verilere göre nüfusa oranla en fazla vaka sayılarında 3’üncü iliz. Delta varyantıyla Delta plus varyantı çok şiddetli ve agresif ilerliyor” dedi.



Aksaray'ın vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre 100 binde 424,58 açıklandı. İl Sağlık Müdürü Doktor Kerim Yeşildağ, kentte 4'üncü dalganın yaşandığını ve vaka sayısının da hızla arttığına dikkat çekerek, ''Son verilere göre aşılamada yüzde 76 ile mavi kategorideyiz ve bir ay sonra yaklaşık yüzde 85 bandına geleceğiz. Aşıyı ne kadar ötekileştirir ve geciktirirsek, hastaneye yatan hasta sayılarımız da o kadar artıyor. Vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını tamamlamaları gerekiyor. Özellikle 50 ile 65 yaş üstü vatandaşlarımız üçüncü doz aşılarını yaptırsın. Aşılama tamamlanırsa hastane yükümüz azalır. Hastanede yatan hastalarımızın yüzde 90’ı aşısız ve aşısını tamamlamayan kişiler. Bizleri en çok yoran kitle aşısızlar. Aksaray’da 80 bin kişi aşısını yaptırmadı. Bunlar hastane yükünün yüzde 90’ını oluşturuyor. Aşı olanların bize bir yükü yok. Aşılama ilk dozda yüzde 76 ama 2 ve 3’üncü dozda en az yüzde 70 ile 75 oranına gelmemiz lazım ki hastane yükümüzü hafifletelim” diye konuştu.



DELTA VARYANTI AKSARAY’DA VAKALARI ARTIRDI



Bir ay öncesine göre yatan ve yoğun bakımda olan hasta sayılarının arttığını, artmaya da devam ettiğini kaydeden Yeşildağ, “Delta varyantıyla Delta plus varyantı, çok şiddetli ve yakaladığı zaman diğer varyantlara göre daha agresif ilerliyor. Biz bunu Aksaray’da görüyoruz. Şehrimizin nüfusunun büyük bir bölümü merkezde olduğundan dolayı vaka artışları Delta varyantından dolayı hızla ilerliyor. Bir kişi temaslı olduğunda vaka hemen pozitife dönüyor. Bulaş oranı ise çok hızlı ve bu yüzden diğer illerden çok farklı bir dalgalanma seyrediyoruz'' dedi.



'OKULLARDA VAKA ARTIŞI YAŞAMADIK'



Yeşildağ, okullarda şu ana kadar vaka artışı yaşanmadığını sözlerine ekleyerek, ''Okullarımıza şu anda güvenilir ve rahat gidilebilir. Eğitimlerde yüz yüze yapılabilecek bir ortam oluşmuş. Aksaray da okulların açılmasıyla öğrencilerde vaka artışı olmayan illerden bir tanesi. Şehrimizdeki öğretmenlerin büyük kısmı Türkiye ortalamasının üstünde aşılamaya sahip ve biz okullarımızın sürekli olarak açık kalacağını öngörüyoruz'' ifadelerini kullandı.