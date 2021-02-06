Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1527
ALTIN
411.312
DOLAR
7.0510
STERLİN
9.6924
EURO
8.4853
PTT lojmanı satılacak
PTT lojmanı satılacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
124 sözleşmeli sanatçı alınacak
DT, 119 sözleşmeli personel alacak
DT, 119 sözleşmeli personel...
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim üyesi alacak
Bahçeşehir Üniversitesi 45 öğretim...

Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı

Aksaray Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, cadde ve kaldırımları köpüklü suyla yıkadı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Şubat 2021 Cumartesi 14:10
0 Okunma
Aksaray yolları, kısıtlamada köpüklü suyla yıkandı

AKSARAY - Koronavirüsle mücadele kapsamında, dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Aksaray Belediyesi ekipleri, kent merkezinde genel temizlik yaptı. Temizlik işleri ekipleri, kısıtlamanın ilk günü halkın yoğun olarak bulunduğu noktaları köpüklü suyla yıkayarak, dezenfekte etti. Bankalar Caddesi'nde başlanan çalışmalara, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda devam edildi. Çarşı bölgesinde iş yeri, ATM ve çöp konteyneri önleri özel ekipler tarafından dezenfekte edilirken, cadde ve kaldırımlar da köpüklü suyla yıkandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aksaray Belediyesi EkipleriSokağa çıkma Kısıtlaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak
Dağcılar, gece Ağrı Dağı zirvesine tırmanacak
Yasaktan muaf çiftçiler, şeftali bahçelerinde budama işlemine başladı
Yasaktan muaf çiftçiler, şeftali bahçelerinde budama işlemine başladı
Gazipaşa'da seralarda saklanan 32 kaçak göçmen yakalandı
Gazipaşa'da seralarda saklanan 32 kaçak göçmen yakalandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans