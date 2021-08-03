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Aksaray’da ormanlara girişler 2 ay yasaklandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ağustos 2021 Salı 14:37
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Aksaray’da ormanlara girişler 2 ay yasaklandı

AKSARAY - Aksaray Valiliği, yangınla mücadele kapsamında 2 ay süreyle kentteki ormanlara girişleri yasakladı.

Valilik tarafından alınan karar gereği Hasandağı mesire alanı dışındaki tüm ormanlık alanlara girmek ve piknik yapmak, 2 Ağustos ile 30 Eylül tarihleri arasında yasaklandı. Kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtilerek, ''Aksaray genelinde ormanlara giriş çıkışlar 30.09.2021 tarihine kadar Valilik tarafından yasaklanmıştır. Lütfen kurallara uyarak şehrimizi ve ülkemizi koruyalım'' denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AksarayOrmanlara GirişYasak
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