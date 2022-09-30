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Ali Erbaş: Hocalarımızı bezdirin, camileri boş bırakmayın

30 Eylül 2022 Cuma 15:48
Ali Erbaş: Hocalarımızı bezdirin, camileri boş bırakmayın

KARAMAN - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Karaman'da cami açılışına katıldı. Erbaş açılışta, "Sizlere söylüyorum değerli kardeşlerim, hocalarımızı rahat bırakmayın. Hocalarımızı bezdirin. Camileri boş bırakmayın" dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kampüsü içerisinde yapımı tamamlanan Üniversite Camii'nin açılışını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptı. Açılışta konuşan Erbaş, "Camilerimiz boş kalmasın. Camilerimiz mektep olarak, hocalarımız cami dersleri ile namaz öncesi, namaz sonrası Kur'an-ı Kerim, tefsir, hadis, ilmihal dersleri ile insanlarımıza hizmet etmeye gayret ediyorlar. Sizlere söylüyorum değerli kardeşlerim; hocalarımızı rahat bırakmayın. Hocalarımızı bezdirin. Ben ilmihal dersi almak istiyorum hocam, diz çökün önüne ben Kur'an-ı Kerim bilmiyorum bana Kur'an öğret deyin. Ben tefsir dersi almak istiyorum deyin. Hocalarımız hizmetinizde, onların adı hademe-i hayrat, yani hayır hizmetçileri. Hademe-i hayrat bizim 1920'lerdeki ismimiz. Diyanet İşleri mensuplarının unvanı hademe-i hayrat, şimdi işte imam hatip diyoruz, müezzin, kayyım diyoruz, vaiz diyoruz ama hepimizin adı ortak ismi hademe-i hayrat, hayır hizmetçileri. Bu konuda hocalarımız hizmetinizde” dedi.

Erbaş'ın konuşmasının ardından kurdele kesilerek Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Camii’nin açılışı yapıldı. Açılışın ardından camide ilk hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okuyup cuma namazını kıldırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ali ErbaşKaraman
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