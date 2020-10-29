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Amacımız, vaka sayılarının geri dönüşünü sağlamak

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kentte son 1 ayda günlük vaka sayılarının 3 katına çıktığını belirterek, halkı tedbirlere uymaları konusunda uyardı. Sokağa çıkma yasaklarının gündemde olmadığını belirten Canbolat, “Bursa olarak ‘B’ planımız var. Amacımız, vaka sayılarının geri dönüşünü sağlamak” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2020 Perşembe 15:15
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Amacımız, vaka sayılarının geri dönüşünü sağlamak

BURSA - Bursa Valisi Canbolat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kentteki günlük vaka sayılarının 1 ayda 3 kat arttığı açıklamasını hatırlatan Vali Canbolat, halkı tedbirlere uymaları konusunda uyarırken, koronavirüsle mücadelede Bursa olarak ‘B’ planlarının olduğunu söyledi.

'KORONAVİRÜS VAKALARI HIZLA ARTIYOR'

Bursa'da artan vakaların ardından alınacak tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların olup olmayacağı yönünde soruya cevap veren Vali Canbolat, şöyle konuştu:

“Bu konuda şu an için böyle bir düşünce yok gündemimizde, şimdilik yok. Ama Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri çerçevesinde bakanlığımız sokağa çıkma yasağı uygular mı, onu tahmin etmem söz konusu değil. Ama şu an için bir sokağa çıkma yasağı yok. Herhangi bir duruma karşı Bursa olarak 'B' planımız var tabi. Bir kısıtlama düşüncemiz şu an yok. Ankara'da Bilim Kurulu'nun almış olduğu tavsiye çerçevesinde şayet ülke genelinde bir kısıtlama olacaksa bunu Bursa'da da uygulayacağız. Onun dışında İl Hıfzıssıhha Kurulu ve ilçelerdeki hıfzıssıhha kurulları zaten bölgelerine uygun kararları şu an için aldık biz. İlimizde ekim ayı itibarıyla Covid-19 vaka hızı artıyor. Bu hızı kesmemiz gerekiyor. Bu kapsamda biz vatandaşlarımızın katkısını, desteğini meseleye sağduyulu bakışını istiyoruz. Hassas olmalarını bekliyoruz. Onun dışında biz de idari olarak filyasyon ekiplerimizi 2 katına çıkardık. Kamu kurumlarımızdan şoför ve araç desteğimizi İl Sağlık Müdürlüğü'nün emrine verdik. Her türlü tedbirleri alma anlamında yoğun bakım sayılarımızı arttırıyoruz. Ayrıca denetlemelerimizi de hızlandıracağız” dedi.

'VAKA SAYILARINDA GERİ DÖNÜŞÜ SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR'

Vaka sayılarının artışında bir duraksama olmadığını belirten Vali Canbolat, “Günlük artış hızına bakacak olursak, halen 3 katı civarındayız. Bunlar biliyorsunuz belirli periyotlarla değerlendiriliyor. Burada bizim derdimiz 3 katından geri sardırmak, durdurup geri dönüşü sardırmak. Bunu yakalamak için de bütün ekip ve personelimizle gayret sarf ediyoruz. Vatandaşımızdan da maske, mesafe ve temizlik kurallarına azami riayet göstermelerini bekliyoruz. Asıl vatandaşımız tedbirleriyle bu işe çare olacak. Vaka sayılarının en yoğun olduğu ilçelerimiz daha önce de olduğu gibi Osmangazi ve Yıldırım ilçelerimiz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bursa Valisi Yakup CanbolatVaka SayılarıKoronavirüs
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