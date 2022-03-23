Amasya’da tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole düştü: 19 yaralı

AMASYA’da tarım işçilerinin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle şarampole uçtu. Kazada yaralanan 19 kişi, hastaneye kaldırıldı.



Kaza, sabah saatlerinde Yıldızköy mevkisinde meydana geldi. Merkezden Çorum istikametine giden K.A. idaresinde tarım işçilerini taşıyan 05 ABD 13 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole düştü. İhbarla kaza yerine itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 18’i kadın 19 kişi, sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

VALİ MASATLI: AĞIR YARALIMIZ YOK



Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Amasya-Çorum kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan tarım işçilerini Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Yaralıların durumu hakkında bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Vali Masatlı, "Bugün işçilerimizi taşıyan bir servis aracı, Amasya Göynücek yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atmış ve takla sonucunda 19 tarım işçimiz yaralanmıştır. Bunlardan 1’i erkek 18'i kadın işçimizdir. Şu an itibarıyla gerek AFAD, gerek 112, gerek jandarma olay yerine ulaşmıştır. Yaralılarımızı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne hemen taşımışlardır. Arkadaşlarımız yararlılara gerekli müdahaleyi yaptı. Ağır bir yaralımız yoktur. İnşallah en kısa sürede buradan tedavileri yapılıp, taburcu edileceklerdir" diye konuştu.



Hastanede tedavisi süren tarım işçilerinden Emine Yıldırım, o anları anlatarak, "Çalışmaya gidiyorduk. Aniden oldu, yolda hızlı dönüş olunca devrildik" dedi.