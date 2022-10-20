Anadolu mandasÄ±na devlet korumasÄ±

ANKARA - SÃ¼tÃ¼nden manda kaymaÄŸÄ±, manda yoÄŸurdu, mozarella peyniri gibi nitelikli Ã¼rÃ¼nler elde edilen ve 2010'da 85 bine kadar dÃ¼ÅŸen 'Anadolu mandasÄ±' sayÄ±sÄ±, bakanlÄ±k destek ve projeleriyle yÃ¼zde 119 oranÄ±nda artarak, 185 bine ulaÅŸtÄ±. TarÄ±m ve Orman BakanÄ± VahitÂ KiriÅŸci, "Mandalar, Ã¼lkemizin milli varlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Anadolu mandalarÄ±mÄ±zÄ± korumaya ve geliÅŸtirmeye devam edeceÄŸiz" dedi.



A vitamini iÃ§eriÄŸi yÃ¼ksek olan sÃ¼tÃ¼nden manda kaymaÄŸÄ±, manda yoÄŸurdu, mozarella peyniri gibi nitelikli Ã¼rÃ¼nlerler elde edilen, eti ise daha Ã§ok sucuk yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan Anadolu mandasÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±, 2010'da 85 bine kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼. Bunun Ã¼zerine TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki TarÄ±msal AraÅŸtÄ±rmalar ve Politikalar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ (TAGEM) koordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde 'Halk Elinde Anadolu MandasÄ± IslahÄ± Ãœlkesel Projesi' ve destek programlarÄ± devreye alÄ±ndÄ±. MandalarÄ±n Ä±slahÄ± ile elde edilen gelirin artÄ±rÄ±lmasÄ±, Ã¼stÃ¼n damÄ±zlÄ±k manda boÄŸasÄ± yetiÅŸtirilmesi, yerli manda varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve yetiÅŸtiriciliÄŸinin canlandÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla 8 ilde baÅŸlatÄ±lan,Â 9 Ã¼niversiteden 11 Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi,Â 7 araÅŸtÄ±rmacÄ±nÄ±n gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± proje ve diÄŸer destekler sonuÃ§ verdi.Â 11 bin 300 baÅŸ manda ile baÅŸlatÄ±lan proje, manda sayÄ±sÄ±nda ve sÃ¼t veriminde Ã¶nemli artÄ±ÅŸlara yol aÃ§tÄ±. Ä°l sayÄ±sÄ±nÄ±n 18â€™e Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± proje halen 2 bin 706 iÅŸletmede yaklaÅŸÄ±k 28 bin anaÃ§ mandada devam ediyor. Proje kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye de ilk defa, 2 baÅŸ manda boÄŸasÄ±ndan gerekli testler yapÄ±ldÄ±ktan sonra sperma Ã¼retimi yapÄ±larak yetiÅŸtiricilerin kullanÄ±mÄ±na sunuldu. Bu sayede 10 bin doz sperma Ã¼retildi. AkrabalÄ± yetiÅŸtirmenin etkisini azaltmak ve kan tazelemek iÃ§in iller arasÄ± damÄ±zlÄ±k boÄŸa transferi gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â Proje gerekliliklerinin yerine getiren yetiÅŸtiricilere bugÃ¼ne kadar toplam 225 milyon 100 bin TL destekleme Ã¶demesi yapÄ±ldÄ±.



SAYIDA VE VERÄ°MDE ARTIÅž



2010 yÄ±lÄ±na kadar sayÄ±larÄ± 85 bin baÅŸa kadar dÃ¼ÅŸen Anadolu mandasÄ± sayÄ±sÄ±,Â bu Ã§alÄ±ÅŸmalarla son 11 yÄ±lda yÃ¼zde 119â€™luk artÄ±ÅŸla 185 bin baÅŸa Ã§Ä±ktÄ±.Â Proje uygulamalarÄ± sayesinde laktasyon sÃ¼t verimi 2012 yÄ±lÄ±nda 776 litreyken 2021 yÄ±lÄ± sonu itibarÄ±ylaÂ bin 115 litreye yÃ¼kseltildi. MalaklarÄ±n 1 yaÅŸ canlÄ± aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 2012 yÄ±lÄ±nda 150,9 kilodan, 2021 yÄ±lÄ± sonu itibarÄ±ylaÂ 167,8 kiloya yÃ¼kseltildi.



BAKAN KÄ°RÄ°ÅžCÄ°: MANDALAR, ÃœLKEMÄ°ZÄ°N MÄ°LLÄ° VARLIÄžIDIR



TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Vahit KiriÅŸci, hayvancÄ±lÄ±ÄŸa bÃ¼yÃ¼k destek ve teÅŸvikler verdiklerini belirtti. TAGEM koordinasyonunda sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Halk Elinde Anadolu MandasÄ± IslahÄ± Projesiâ€™ne bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem verdiklerinin altÄ±nÄ± Ã§izen Bakan KiriÅŸci, 18 ilde uygulanan proje sayesinde hem manda sayÄ±sÄ±nda hem de verimde Ã¶nemli artÄ±ÅŸlarÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Bakan KiriÅŸci, manda sayÄ±sÄ±nÄ±n her geÃ§en gÃ¼n artmasÄ±ndan memnuniyet duyduklarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Bu sayÄ±nÄ±n artmasÄ±ndaki en bÃ¼yÃ¼k pay, uyguladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Halk Elinde Anadolu MandasÄ± IslahÄ± Projesiâ€™dir. Projemiz ve desteklerimiz sayesinde manda sayÄ±sÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda sÃ¼t veriminde de Ã¶nemli artÄ±ÅŸlar olmuÅŸtur. Biz Ã¼reticimizi desteklemeye devam edeceÄŸiz. Manda sayÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Mandalar, Ã¼lkemizin milli varlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Anadolu mandalarÄ±mÄ±z korumaya ve geliÅŸtirmeye devam edeceÄŸiz" dedi.



SektÃ¶rde Ã¶rnek bir Ã¼retim modeli olan SÃ¶zleÅŸmeli Besicilik Projesiâ€™ni, yerli ve milli Ã¼retim ilkesi ile hayata geÃ§irdiklerini anÄ±msatan KiriÅŸci, Ã§iftÃ§inin ve Ã¼retenin daima yanÄ±nda olduklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.