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Anamur'da yangının yaraları sarılıyor

Mersin’in Anamur ilçesindeki Ucarı Mahallesi'nde yaşanan ve 11 saatte 200 hektar tarım alanının zarar görmesine neden olan yangının yaraları sarılmaya başlandı. Yangın nedeniyle 2 milyon 305 bin 269 lira maddi zarar meydana geldiği tespit edilirken 18 aileye 119 bin TL acil nakdi yardım yapıldı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Kasım 2020 Salı 15:19
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Anamur'da yangının yaraları sarılıyor

MERSİN - 27 Ekim günü meydana gelen yangının zarar tespit çalışmalarında Anıtlı ve Ucarı Mahalleleri'nde ilk belirlemelere göre, sulama boruları ile 5 ev, 4 iş yeri ve içerisinde muz seraları, ceviz, badem ve zeytin bahçelerinin bulunduğu tarım arazilerinde toplam 2 milyon 305 bin 269 lira maddi zarar meydana geldiği tespit edildi. 10 günlük itiraz süresi dahilinde vatandaştan gelen talepler doğrultusunda, bu rakamın değişebileceği kaydedildi.

18 AİLEYE 119 BİN LİRA NAKDİ YARDIM

Bölgede içme suyu şebekesinin ağır hasar görmesi nedeni ile vatandaşın günlük içme suyu, Anamur Kaymakamlığı ve ilçe belediyesi tarafından karşılanırken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan 18 aileye 119 bin TL acil nakdi yardım yapıldı. Ayrıca AFAD tarafından 100 aileye nevresim, yatak ve battaniye dağıtımı yapıldı. Mersin Valiliğince bahçeleri ve seraları hasar gören ailelere, tarım ve sulamada kullanılmak üzere 16'lık 24.300 metre, 20'lik 16.350 metre, 63'lük 2.560 metre, 75'lik 1.710 metre, sulama borusu dağıtımı gerçekleştirildi. 

BELEDİYEDEN 100 KİLOMETRE SU BORUSU

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise çoğunluğu 32’lik olmak üzere 40 ve 50’ilk ebatlarda 100 kilometrelik tarımsal sulama suyu borularının yandığını söyledi. Üreticinin mağduriyetini gidermek için bu boruları belediyenin karşılayacağını kaydeden Başkan Hidayet Kılınç, “Gerek vatandaşın tespit ve talepleri, gerekse belediyenin tespitleri doğrultusunda çalışmalara başladık. Şu ana kadar yangında kullanılmaz hale gelen bir çamaşır makinesi, bir adet hasta yatağı, bir adet tekerlekli sandalyenin yenisini alarak ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Yanan iki adet ağılın yerine yenisini yaptırdık. Yanan 100 kilometrelik su borusunu da temin ederek üreticimize teslim edeceğiz" dedi. Başkan Kılınç, yangında zarar gören elektrik hatlarını yenileme çalışmalarının da başladığını sözlerine ekledi.

ELEKTRİK KESİNTİSİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ayrıca Ucarı’ya enerji sağlayan 8 trafodan birisinin hasar görmesi nedeni ile yaşanan elektrik kesintisini önlemek ve enerji nakil hatlarını taşıyan direklerin ahşaptan demir direğe dönüştürülmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi. Bölgede sık sık incelemelerde bulunan Anamur Kaymakamı Mehmet Nuri Başaran, "Devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla afetzede vatandaşlarımızın yanındayız. Acılı ailelerin yaralarını sarmaya devam ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MersinAnamurYangın
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