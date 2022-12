Ankara'da 519 kentsel dönüşüm konutunun hak sahipleri belirlendi

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında inşa edilen 519 konutun hak sahipleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı kura çekilişiyle belirlendi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'nın Mamak ilçesinde Diriliş Mahallesi'nde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapımı tamamlanan 519 konutun hak sahiplerinin belirlendiği kura çekilişi töreni ve Hamza Sülün Millet Bahçesi'nde ilk fidan dikim törenine katıldı. Bakan Kurum, Diriliş Mahallesinde 5'inci etapta inşa ettikleri 519 yeni konutun tamamlandığını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 4 yılda, sadece Mamak’ımızda temel atma ve açılış töreni sayımız 10’u geçti. Biz Mamak’a, Cumhurbaşkanımızın dünyaya ilan ettiği Türkiye Yüzyılı ufkuna, ‘Güçlü Türkiye’nin Güçlü Başkenti Ankara’ diyerek hizmet etmeye gayret ediyoruz, edeceğiz. Ankara’nın tüm ilçelerinde 39 bin konutun dönüşümünü bitirdik. On binlerce Ankaralının güvenli ve sağlıklı yuvalarda yaşamasını sağladık. Bugün tüm ilçelerimizde toplam 5 bin yuvamızın dönüşümüne süratle devam ediyoruz" dedi.



Kurum, 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesi kapsamında; Mamak’ta 3 bin 645, Ankara’da toplamda 18 bin 139 konut inşa edeceklerini ve 100 bin konut yapılacak imarlı arsayı ilk kez ev sahibi olacak Ankaralıların hizmetine sunacaklarını söyledi.



'SİYASETİMİZİN EN BÜYÜK NİŞANESİ OLMUŞTUR'



Türkiye genelinde inşa edilen millet bahçeleri hakkında konuşan Kurum, "Bugün Türkiye’nin ‘Yeşil Markası’ haline gelen millet bahçelerimiz; insan-doğa-çevre merkezli eser siyasetimizin ve milletimize olan sevgimizin en büyük nişanesi olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın, ülkemizi ve dünyamızı güzelleştirme şiarıyla 2018 yılında başlattığı 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi yapma hedefimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu azimle; tüm Türkiye’ye, tam 468 millet bahçesi kazandırıyoruz. Bunlardan 164’ünü tamamlayarak evlatlarımıza, gençlerimize, vatandaşlarımıza armağan ettik. Ankara’mızda da toplam büyüklüğü 4,8 milyon metrekare olan 24 millet bahçesi projemiz var. Bunlardan 11’ini tamamlayarak sizlerin hizmetine sunduk" açıklamalarında bulundu.



Kurum, şehit öğretmen Hamza Sülün’ün hatırasını yaşatacak Hamza Sülün Millet Bahçesi’nin 58 bin metrekare büyüklüğe sahip olacağını, içerisinde; çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, millet kıraathanesi, kadın kooperatifi, bisiklet ve yürüyüş yolları, otopark ve mescit yer alacağını aktardı.



'TÜRKİYE YÜZYILI BAŞLIYOR'



Ankara’nın tarihi birikimine sahip çıkılmadığını dile getiren Kurum, "Geçen yıllara rağmen taş üstüne taş konulmamaktadır. Ankara’nın geleceği, çalışır vaziyette teslim aldıkları kurumları bile çalıştıramayanların ellerinde heba olmaktadır. Başkentimizin çeyrek asırda kazandığı her şey, siyasi ikbal kavgalarının gölgesinde birer birer harcanmaktadır. Başkentimiz merak etmesin, biz Ankara’yı bugüne kadar kaderine terk etmedik, bundan sonra da asla etmeyeceğiz. Çünkü bizim gündemimizde şahıslar yoktur, ben yoktur, ikbal kavgası yoktur. Her zaman milletimiz için, Ankara için, 81 ilimiz için eser vardır, hizmet vardır, yatırım vardır, proje vardır, Türkiye vizyonu vardır. Türkiye Yüzyılı engellenemez. Çünkü tarih bizi çağırıyor, çünkü mazlum coğrafyalar bizi çağırıyor, çünkü dünya bizi bekliyor, çünkü Türk-İslam dünyası Türkiye’yi bekliyor. Vakti gelmiş bir fikrin karşısında hiçbir güç duramaz. Vakit gelmiştir. Artık, Türkiye Yüzyılı başlıyor" ifadelerini kullandı.



Bakan Kurum, konuşmasının ardından Mamak Diriliş Mahallesi’nde inşa edilen 519 konutun ilk kura çekimini gerçekleştirdi ve ardından Hamza Sülün Millet Bahçesi’ne fidan dikti.