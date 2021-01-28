Ankara'da 75 yaş üstünde aşılama başladı

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısının ardından 75 yaş üstü vatandaşların da sağlık kuruluşlarında aşılanmaya başlanacağını açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Ankara'da 75 yaş üstü vatandaşlar, yakınları ile birlikte sağlık merkezlerine başvurarak aşılarını oldu. Hastanede belirlenen aşı odalarında aşıların ilk dozu uygulanan vatandaşlar, 15 dakika gözlem amaçlı kontrol altında tutulduktan sonra evlerine gönderildi.



'AŞIYA GÜVENİYORUZ'



Ankara Şehir Hastanesinde Covid-19 aşısını olan İhsan Yıldırım, aşıya güvendiği için yaptırdığını söyledi. Aşılamada öncelikli grupta yer aldıkları için mutlu olduğunu belirten Yıldırım, "Ne mutlu bize sıramız geldi vurulduk. Korkuyorduk, ne zaman vurulacağız diye bekliyorduk. Olduk, ne mutlu bize" dedi. Mamak ilçesinden aşı olmak için hastaneye geldiğini söyleyen Nurettin Akkuş (77) ise, "Çok sevindim çok memnun oldum. Ben tercih ediyorum. Herkes gelsin aşısını olsun. Memnun olurlar inşallah. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" diye konuştu.