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Ankara'da suç örgütüne 'çukur' operasyonunda 13 tutuklama

Ankara'da, bazı kahvehaneleri sözde 'ortaklık' adı altında yağmalayıp, el koyan, karşı çıkanları 'çukur' adını verdikleri alana götürüp köpeklere saldırtarak silahla tehdit eden 'yurtlular' suç örgütüne yönelik 'çukur' operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Kasım 2020 Perşembe 11:27
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Ankara'da suç örgütüne 'çukur' operasyonunda 13 tutuklama

ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerini 'yurtlu kardeşler' veya 'aramaz grubu' olarak isimlendiren 'yurtlular' suç örgütünün, Sincan ve Etimesgut ilçelerindeki bazı kahvehaneleri sözde 'ortaklık' adı altında yağmalayıp, el koyduklarını belirledi. Örgüt üyelerinin, buna karşı çıkan kişileri ise kırsal bölgelerde oluşturdukları 'çukur' adını verdikleri alanlara götürerek, burada besledikleri köpeklere saldırttıkları saptandı. Örgüt üyelerinin, isteklerini yerine getirmeleri için işletme sahiplerine yönelik silahlı eylem gerçekleştirdikleri de belirlendi.

34 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takiplerin ardından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis ekipleri suç örgütüne ait belirlenen 34 adrese 6 gün önce eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Çukur' adı verilen operasyonda liderliğini O.M.H., yöneticiliğini ise U.Ç.'nin yaptığı 'yurtlu kardeşler' suç örgütü üyesi 23 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2’si savcılık tarafından serbest bırakılırken, 21 kişi ise mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 kişiye ev hapsi verilirken, 6 kişiye ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSuç örgütüOperasyonTutuklama
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