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Anneler Günü'nde en ucuz orkide 150 TL

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Mayıs 2022 Cuma 14:47
Anneler Günü'nde en ucuz orkide 150 TL

MERSİN - Mersin'de, pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesi orkideler, en düşük 150 TL'den satışa sunuldu. Günün sembolü olan karanfil 20, papatya 10, rengarenk dahlialar ise 30 TL'den alıcı bekliyor.

Günler öncesinden hazırlıklarına başlanılan Anneler Günü için yetiştirilen çiçekler, kesimi ve paketlemesi yapılarak farklı şehirlere sevk edildi. Daha uzun hatırlanması için özellikle tercih edilen orkidelerin en ucuzu ise 150 TL'den satışa sunuldu. 8 Mayıs akşamına kadar yoğun mesai harcayacak çiçeklerin raflarını süsleyen günün sembolü karanfil 20, papatya 10, rengarenk dahlialar da 30 TL'den alıcı bekliyor. Mersin'de orkide, kesme çiçek ve saksılı çiçek üretimi yapan Ahmet Fatih Çiçek, kesme çiçeklerin yerine daha uzun süre hatırlanması için orkide ve saksı çiçeklerinin tercih edildiğini kaydetti. Anneler Günü'nde orkidenin 150 ile 450 TL arasında satılacağını belirten Çiçek, "Anneleri evde daha uzun süre bakabilsin, baktıkça kendilerini hatırlasınlar, diye orkide ve saksı çiçekleri tercih ediliyor. Bunların fiyatları biraz daha uygun olduğu için talepleri birkaç kat artabiliyor” dedi. 

Pandemi nedeniyle üretimde yaşanan sorunların yanı sıra konteyner ve uçuş maliyetlerinin yüksek olması yüzünden dış piyasanın Türkiye’ye ilgisinin artığını kaydeden Çiçek, Balkan ile Orta Doğu ülkeleri ve Avrupa’dan yoğun talep aldıklarını anlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Anneler GünüOrkide
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