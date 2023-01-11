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Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu

Falezler ve Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu, bazı yerlerde ağaçlar devrildi, uçan levhalar araçlara zarar verdi.

11 Ocak 2023 Çarşamba 14:45
Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu

ANTALYA - Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.

Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kuvvetli rüzgar, kentin çeşitli noktalarında ağaçları devirdi, bazı araçların üzerine levhalar ve binalardan uçan panjurlar düştü.

Rüzgar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki falezlerde yüksekliği 4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Konyaaltı Sahili'ndeki dev dalgaları çok sayıda kişi cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

Antalya 25 gün sonra yağmura kavuştu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, kentte en fazla yağışın metrekareye 65,5 kilogramla Kepez ilçesine düştüğünü söyledi.

En yüksek rüzgar hızının ise Kumluca'da 71,4 kilometreye ulaştığını kaydeden Gültekin, fırtına ve şiddetli yağışın gün boyunca devam edeceğini vurguladı.

Antalya merkezin 25 günün ardından yağmurla buluştuğunu belirten Gültekin, yer yer aşırı olmak üzere yağışın hafta boyunca süreceğini bildirdi.

Akdeniz foku görüntülendi

Bu arada, AA muhabirleri, Kaleiçi Yat Limanı'nda oluşan dalgalarla mücadele eden Akdeniz fokunu görüntüledi.

Dalgaların arasından geçerek Yat Limanı'nı sığınan Akdeniz foku, bir süre burada bekledikten sonra yeniden gözden kayboldu.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz fokunun yavrulama döneminde olduğunu söyledi.

Antalya falezlerinde de yaşayan Akdeniz fokları olduğunu belirten Gökoğlu, "Fırtına dönemlerinde yavrularını mağaradan çıkararak korumak için Kaleiçi Yat Limanı'na getiriyorlar. Muhtemelen bu fok da yavrusunu limanda güvenli bir yere bıraktı ve onu korumak için çevresinde sürekli dolaşıyor. Fırtınalı günlerde maalesef yavru ölümleri yaşanıyor. Dalgalar nedeniyle kayalıklara çarpan yavrular hayatını kaybedebiliyor." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kuvvetli YağışAntalyaFırtına
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