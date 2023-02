Antalya'da okula başlayan depremzede öğrenci sayısı 15 bin 98'e ulaştı

ANTALYA - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Antalya'ya gelen 15 bin 98 depremzede çocuk, eğitim almaya başladı.

Vali Ersin Yazıcı, Fatmagül Özpınar İlkokulundaki depremzede öğrencileri ziyaret etti.

Afetzedelerin yaşadıkları travmaları en aza indirmek için ilk günden beri var güçleriyle çalıştıklarını belirten Yazıcı, "Kent genelindeki 18 ilçede okullara yerleştirilen depremzede öğrencilerin tamamının okul kıyafetleri temin edildi. 15 bin 98 depremzede öğrencimiz okullarına başladı." dedi.

Deprem bölgesinden kente gelişlerin büyük oranda kesildiğini vurgulayan Yazıcı, bunların 74 bin 729'unun otel, apart, pansiyon gibi yerlerde kaldığını hatırlattı.

Yazıcı, şunları kaydetti:

"Biz Antalya olarak 157 bin 777 depremzede vatandaşımıza elimizden gelen her türlü güzelliği yapmak için çalışıyoruz. Başta kamu kurumları olmak üzere otel yöneticilerine, çalışanlarımıza ve halkımıza teşekkür ediyorum. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın özellikle de çocuklarımızın bu travmaları atlatabilmeleri adına elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. İlk günden itibaren Antalya Valiliği öncülüğünde kurulan kriz masamızda değerlendirmelerimizi yapıyoruz."

Antalya'da 80 bin 360 kişiye yerinde sağlık hizmeti sunduklarını belirten Yazıcı, psikososyal destek anlamında da 60 bin 700 depremzede vatandaş ile görüştüklerini söyledi.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Vali Yazıcı, yardımların koordineli bir şekilde artarak devam edeceklerini aktardı.