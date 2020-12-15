Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1393
ALTIN
465.294
DOLAR
7.8416
STERLİN
10.4893
EURO
9.5343
Gazi Üniversitesi 54 sürekli işçi alımı yapacak
Gazi Üniversitesi 54 sürekli işçi...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik personel alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 407 akademik...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 sözleşmeli personel alacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25 sözleşmeli...
Pfizer CEO’su henüz neden aşı olmadığını açıkladı
Son Dakika
Pfizer CEO’su henüz neden aşı...

Antalya'da selin vurduğu tarım alanlarında zarar büyük

Antalya'da 4 gün aralıksız süren yağış nedeniyle kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Birçok açık ve kapalı tarım alanı su altında kalırken, ekili ürünler çürüyerek kullanılamaz hale geldi. 9 bin 530 dekar tarım alanının zarar gördüğü kentte yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Aralık 2020 Salı 15:32
0 Okunma
Antalya'da selin vurduğu tarım alanlarında zarar büyük

ANTALYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodla uyardığı Antalya'da, 4 gün boyunca aralıksız süren yağış nedeniyle birçok noktada su baskını yaşandı. Evlerin ve işyerlerinin su altında kalarak büyük zarar gördüğü kent merkezine 24 saat içerisinde 161.5, Serik ilçesine ise 120.7 kilogram yağış düştü. Bu yağış miktarları 2020 yılında 24 saatte düşen en yüksek yağış miktarı oldu.

Yağışın en çok zarar verdiği Serik'te dere yatakları taştı, birçok tarım alanı su altında kaldı. Hasadı yaklaşan özellikle çilek seraları sel suları nedeniyle tamamen çamura bulandı. Üreticiler, dönüm başına ortalama 10 bin lira zarar ederken, zararın boyutu ise suların tamamen çekilmesinin ardından yapılacak çalışma ile belirlenecek. Yağışın bugün etkisini yitirmesiyle birlikte üretim alanlarına gelen çiftçiler, yaralarını sarmaya başladı.

9 BİN 530 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ilk tespitlerine göre şiddetli yağışın Alanya, Manavgat, Serik, Aksu ve Gazipaşa ilçelerinde kapalı üretim alanlarında 3 bin dekar, açık üretim alanlarında ise 6 bin 530 dekar alanda zarara neden olduğunu açıkladı. Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise 96 üreticiye ait 1335 dekar örtü altı üretim alanının zarar gördüğü kaydedildi. Zararın en fazla Kadriye ve Çakallık mahallelerinde olduğu belirtilen açıklamada, 1095 dekar çilek, 110 dekar domates, 100 dekar biber, 30 dekar salatalık yetiştirilen alanın zarar gördüğü belirtildi.

'FİYATLARA YANSIR'

Üretici Muharrem Aksoy, domates, çilek ve biber üretimi yaptığı 80 dönüm alanın zarar gördüğünü anlattı. Derin drenajlar olmadığından dolayı seralarına sel suyunun girdiğini ifade eden Aksoy, “En az 70 gün sonra yeniden üretim yapabilirim. 1 dönümde 10 bin lira zararım var çilekte. Biberde çok fazla zarar yok ama domates seralarında yüzde 20-30 verim kaybı oldu. Bu durum fiyatlara da yansır" dedi.

'400 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR'

Çilek üreticisi Mehmet İçin ise 25 dönümlük çilek serasında haftalık 400 kasa çilek topladığını söyledi. Sel gelince çileklerin çamura bulandığını kaydeden İçin, “Tahminen zararımız 400 bin liraya yakın. Bu çileklerin artık hiçbiri tüketilemez. Bu çilekleri toplayıp atıp, yeniden mahsul çıkarmak için toprağın kurumasını beklememiz lazım. Mart ayında tekrar ekim yapacağız" diye konuştu.

'SADECE OTURUP İZLEDİM'

9 dönüm arazide çilek ektiğini aktaran Zeynel Burun, “7 dönüm arazimiz tamamen su altında kaldı. Hava düzelince temizleme çalışmalarımıza başlayacağız. 15 gün ancak temizliği sürer, ardından bakımını yapacağız. 2 ay sonra tekrar mahsul almayı bekleyeceğiz. Yaklaşık 150 bin lira zararımız var. Suyu gören ürünler 3 gün içerisinde tamamen çürüyor. 2 gündür uyku uyuyamadık, sürekli seramıza gelip gidiyoruz. İlk geldiğimizde sera sular içerisindeydi. Sadece oturup izledim" dedi.

Yağışın en çok etkilediği yerlerden Kadriye Mahallesi'nin muhtarı Süleyman Çalışkan ise akarsu yatakları doğru şekilde tahliye yapmadığı için sel baskınlarının olduğunu söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Tarım AlanlarıSelAntalyaZarar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son yağışlarla Kazdağları'ndaki dereler, tekrar akmaya başladı
Son yağışlarla Kazdağları'ndaki dereler, tekrar akmaya başladı
Seyfe Gölü kurudu, göç yolundaki kuşlar mola vermedi
Seyfe Gölü kurudu, göç yolundaki kuşlar mola vermedi
Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor
Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit- Akyazı kesimi açılıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans