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Antalya'da tatilciler denize girip güneşlendi

22 Kasım 2022 Salı 14:39
Antalya'da tatilciler denize girip güneşlendi

ANTALYA - Antalya'da yerli ve yabancı tatilciler kasım ayında denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.

İstanbul başta olmak üzere kıyı şeridindeki birçok kentte lodos ve sağanak etkili olurken, Antalya'da ise yazdan kalma gün yaşandı. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının ise 23 derece, nem oranının ise yüzde 43 olarak ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı tatilciler, Konyaaltı ile Lara sahillerini doldurdu. Çocuklarıyla sahile gelen yerleşik yabancılar da denizin ve pırıl pırıl Akdeniz güneşinin keyfini çıkardı. Bazı turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TatilcilerAntalyaDeniz
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