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Antalya'da tesisler ve sahiller dolu

13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:57
Antalya'da tesisler ve sahiller dolu

ANTALYA - Kurban Bayramı'nda en çok uçak bileti satılan Antalya'da, 5 yıldızlı turizm tesislerinin tamamı doldu. Tatilciler ile kent sakinleri, otellerin havuzları ve tema parkların yanı sıra Konyaaltı Plajı'nda sıcak havanın keyfini çıkardı.

Turizm kenti Antalya'da, 9 günlük tatilin 5'inci gününde de yoğunluk sürüyor. Özellikle Serik, Kemer, Kaş ve Alanya ilçelerindeki 5 yıldızlı turizm tesislerinin tamamı doldu. Tatilciler ile kent sakinleri, otellerin havuzları ve tema parkların yanı sıra Konyaaltı Plajı'nda sıcak havanın keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 30 dereceyi gördüğü kentte yüzde 50'yi bulan nem nedeniyle parklar, mesire alanları ve ağaç gölgelikleri vatandaşların dinlenip, sıcaktan korunduğu alanlar oldu. Sahil bandında zaman zaman trafik kilitlenirken, sürücüler uzun süre park yeri aradı. Bu arada bayram boyunca Türkiye genelinde en çok uçak biletinin Antalya'ya satıldığı öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaTesisSahil
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