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Antalya'da yabancÄ± turist sayÄ±sÄ± 13 milyonu aÅŸtÄ±

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 14:07
Antalya'da yabancÄ± turist sayÄ±sÄ± 13 milyonu aÅŸtÄ±

ANTALYAÂ  - Antalya Valisi Ersin YazÄ±cÄ±, 15 KasÄ±m itibarÄ±yla Antalya'ya hava yolu ile gelen yabancÄ± turist sayÄ±sÄ±nÄ±n 13 milyon 3 bin 263'e yÃ¼kseldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nemli turizm merkezlerinden olan Antalya'da 2020 ve 2021 yÄ±llarÄ±nda pandemi nedeniyle yaÅŸanan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ, bu yÄ±l itibarÄ±yla sona erdi; ivme yeniden 2 yÄ±l Ã¶ncesine dÃ¶ndÃ¼. Bu yÄ±l ekim ayÄ± sonu itibarÄ±yla kente hava yoluyla gelen yabancÄ± turist sayÄ±sÄ±, 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 48 artÄ±ÅŸ kaydederek, 12 milyon 743 bin 295 oldu.

VALÄ° YAZICI DUYURDU

HavalarÄ±n da sÄ±cak devam ettiÄŸi kentte, 15 KasÄ±m itibarÄ±yla 13 milyon barajÄ± da aÅŸÄ±ldÄ±. Antalya Valisi Ersin YazÄ±cÄ±, turizm sektÃ¶rÃ¼ iÃ§in sevindirici olan haberi sosyal medya hesabÄ±n ÅŸu sÃ¶zlerle duyurdu:

"KÃ¼ltÃ¼rÃ¼n baÅŸkenti, sporun baÅŸkenti, sanatÄ±n baÅŸkenti, tarÄ±mÄ±n baÅŸkenti, turizmin baÅŸkenti, Ã¼lkemizin misafir odasÄ± Antalya'mÄ±za 15 KasÄ±m itibarÄ±yla hava yoluyla gelen turist sayÄ±sÄ± 13 milyon 3 bin 263 oldu."

EN Ä°YÄ° Ä°KÄ°NCÄ° YIL 2022

Turizm sektÃ¶rÃ¼ temsilcilerinin beklentilerine gÃ¶re, Antalya'ya hava yoluyla gelen yabancÄ± turist sayÄ±sÄ±nÄ±n yÄ±l sonunda 14 milyonu bulmasÄ± bekleniyor. 15,5 milyon yabancÄ± turist sayÄ±sÄ±yla 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyi yÄ±l olduÄŸu kentte, 2022 yÄ±lÄ±; 15 KasÄ±m itibarÄ±yla 13 milyon yabancÄ± turist sayÄ±sÄ±yla 2019'dan sonraki en iyi ikinci yÄ±l olarak ÅŸimdiden kayÄ±tlara geÃ§ti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaYabancÄ± Turist SayÄ±sÄ±
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