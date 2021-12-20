Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,141.49
ALTIN
1.01
DOLAR
17.50
STERLİN
23.11
EURO
19.72
İcradan satılık arsa
İcradan satılık arsa
3+1 daire icradan satılıktır
3+1 daire icradan satılıktır
Kafe kiraya verilecek
Kafe kiraya verilecek
22 orman mühendisi alınacak
22 orman mühendisi alınacak

Antalya'daki Ruslar, Aziz Nikholaos ile Andrey Karlov'u andı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Aralık 2021 Pazartesi 13:11
0 Okunma
Antalya'daki Ruslar, Aziz Nikholaos ile Andrey Karlov'u andı

ANTALYA - Noel Baba olarak tanınan Aziz Nikholaos, ölümünün 1678'inci yılında mezarının bulunduğu Antalya'nın Demre ilçesindeki adını taşıyan anıt müzedeki ayinle, 19 Aralık 2016'da Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov da ilçede isminin verildiği caddedeki etkinlikle anıldı.

Rus Ortodokslar tarafından ölüm tarihi 19 Aralık 343 kabul edilen Aziz Nikholaos, ölümünün 1678'inci yılında mezarının bulunduğu Demre'deki anıt müzedeki ayinle anıldı. Moskova Patrikhanesi ile Antalya Rus Sanat ve Kültür Derneği'nin düzenlediği ayini, İstanbul'dan gelen Moskova Patrikhanesi Türkiye Temsilcisi Georgiy Sergeev yönetti. Ayine Antalya, İstanbul ve Alanya'dan gelen 6 din adamının da aralarında olduğu yaklaşık 400 Rus katıldı. Kadınlardan oluşan koronun ilahi söylediği ayinde din adamları; Aziz Nikholaos, dünya barışı, sevgi, dostluk, koronavirüsün sona ermesi ve Rusya-Türkiye dostluğu için dua etti. Ayine katılanlara kutsanmış ekmek ve su ikram edildi.

ANDREY KARLOV DA ANILDI

Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ndeki ayine katılanlar, daha sonra Noel Baba Meydanı'na bağlantı yollarından Andrey Karlov Caddesi'ne geldi. Andrey Karlov Caddesi'ndeki anıt önünde bir araya gelen Ruslar, ayin yaptı. Andrey Karlov için dua edenler, anıta, karanfil ve kırmızı gül bıraktı. Moskova Patrikhanesi Türkiye Temsilcisi Georgiy Sergeev, "Aziz Nikholaos'tan yardım istedik. Onun için dua ettik. O bizim için büyük bir aziz. Bugün Ortodoks dünyasında Aziz Nikholaos anılıyor. Burası onun evi. Ayrıca Türk dostu, Türkiye-Rusya dostluğunun simgesi Andrey Karlov'un ölümünün 5'inci yılı. Ona Türkiye ve Demre olarak sahip çıktınız. Burada adını caddeye verdiniz. Andrey Karlov'un anısı, Aziz Nikholaos'un evinin yanında yaşıyor. Bu elim olayı unutmayacağız, unutturmayacağız ancak Türkiye-Rusya dostluğunu geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Antalyadaki RuslarAziz NikholaosAndrey Karlov
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Efes Antik Kanal Projesi'nde yat limanı şekillenmeye başladı
'Efes Antik Kanal Projesi'nde yat limanı şekillenmeye başladı
Hastanelerde 'hatırlatma dozu' kuyruğu
Hastanelerde 'hatırlatma dozu' kuyruğu
"Akkuyu NGS, nükleer enerji sektöründe dünyadaki en büyük proje"
"Akkuyu NGS, nükleer enerji sektöründe dünyadaki en büyük proje"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans