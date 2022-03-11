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Antalya-Konya yolu araç trafiğine kapatıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Mart 2022 Cuma 13:34
Antalya-Konya yolu araç trafiğine kapatıldı

ANTALYA - Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir yolu, yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya yolunda kar etkisini gösterdi. 1825 rakımlı Alacabel'de kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle yol, araç trafiğine kapatıldı. Alacabel'de görüş uzaklığı, sıfırlandı. Karayolları Antalya ve Alacabel ekipleri, iş makineleriyle yolda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kara yolu dün de saat 21.00 sıralarında TIR geçişine kapatılmıştı. 

Akseki Bölge Trafik ekipleri, yolda kontrol yaparak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendiriyor

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKonya Yolu Araç Trafiğine Kapatıldı
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