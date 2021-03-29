Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1393
ALTIN
451.719
DOLAR
8.1417
STERLİN
11.1790
EURO
9.5881
İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi 100...
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara duyuru
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yatırımcılara...
171 itfaiye eri ve zabıta memuru alacak
171 itfaiye eri ve...
8 zabıta ve itfaiye eri alınacak
8 zabıta ve itfaiye...

Antalya'nın su kaynaklarından Kırkgözler'de kirlilik şaşırttı

Antalya'nın doğal su kaynaklarından Kırkgözler'deki su altı temizliğinde, halı, masa, ayakkabı, inşaat atıkları, traktör lastiği, ve yüzlerce şişe çıktı. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Burası dünyanın en güzel yeri, ancak insanların acımasız bir şekilde kullandığını görüyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Mart 2021 Pazartesi 12:50
1 Okunma
Antalya'nın su kaynaklarından Kırkgözler'de kirlilik şaşırttı

ANTALYA - Muratpaşa Belediyesi'nin, aynı zamanda Avrupa'nın en büyük sivil toplum kuruluşları yerleşkesi olan Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) çatısı altında kurulan Çevre Komitesi, Antalya'nın doğal su kaynaklarından Kırkgözler'i tehdit eden kirliliğe dikkat çekmek için bölgede su altı ve çevre temizliği yaptı. Aralarında AKUT'un da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, liderliğini AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun yaptığı AÜ Sualtı Topluluğu da yer aldı.

'Suyumuza sahip çıkıyoruz' sloganıyla düzenlenen etkinlik için sabah saatlerinde doğaseverler, çevreciler ve dalgıçlar bölgede buluştu. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından dalgıçlar Kırkgözler'e dalarken doğaseverler de çevrede temizlik çalışmasına başladı. Su kaynağını korumak için girişlerin yasak olmasına rağmen bölgedeki kirlilik dikkat çekti. Doğaseverler, etrafa saçılmış ambalaj atıklarını, şişeleri tek tek topladı. Temizlik sırasında dev bir traktör lastiği de su kenarından çıkarıldı.

AKUT Antalya İnsan Kaynakları Bölüm Sorumlusu Yağmur Bozkurt, çok kısa bir sürede ciddi oranda çöp topladıklarını belirtti. Bozkurt, "Bu kirliliğin önüne ancak bilinçli olarak geçebileceğimizi düşünüyorum. Herkes bulmak isteği gibi bırakırsa böyle bir sorun oluşmayacak. Bilinçli toplum böyle bir kirliliğe neden olmaz. Doğanın ne kadar değerli olduğunu bilirsek böyle bir sorunla karşılaşmayız" diye konuştu.

‘HALIDAN MASAYA, PLASTİKTEN İNŞAAT ATIKLARINA KADAR ÇÖP ÇIKTI’

Dışarda temizlik devam ederken AÜ Sualtı Topluluğu da 1 saate yaklaşan dalış gerçekleştirdi. Antalya'nın önemli doğal su kaynaklarından Kırkgözler'de suyun altındaki kirlilik ise şaşkınlık yarattı. Halıdan masaya, ayakkabıdan av fişeğine, inşaat atıklarından sayılamayacak kadar cam ve plastik şişe suyun altını kaplarken, dalgıçlar ulaşabildiklerini tek tek topladı. Dalış, su altı kameralarıyla kayda alınırken o kirlilik içinde yaşamaya çalışan bir su kaplumbağasının kendini korumak için kabuğa çekilmeye çalışması günün sürprizi oldu.

Dalışın ardından Prof. Dr. Gökoğlu, Kırkgözler'in dünyanın en güzel yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Ancak insanların acımasız bir şekilde kullandığını görüyoruz. Her türlü çöp var. Aklınıza ne geliyorsa. Masa, pet şişe, içki şişeleri, ayakkabı, çocuk bezi. Çok geniş kapsamlı bir temizlik yapılması lazım" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırkgözlerAntalyaSu Kaynakları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli fotoğraf çekimi
Kelebekler Vadisi'nde tehlikeli fotoğraf çekimi
Kısıtlamaya uymayan 21 bin 495 kişiye işlem yapıldı
Kısıtlamaya uymayan 21 bin 495 kişiye işlem yapıldı
Tunceli'de, eylem ve etkinliklere 30 gün yasak
Tunceli'de, eylem ve etkinliklere 30 gün yasak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans