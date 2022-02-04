ANTALYANIN BİR'İNCİSİ 

ABDULLAH YİĞİT-ANTALYA

Antalya'nın en büyük ilçesi Kepez'in Belediye Başkanı Sayın Hakan TÜTÜNCÜ'nün cumartesi Programı yine çok yoğun geçti. Kepez İlçesi Yenidogan Mahallesinde ANTALYA'NIN BİR'İNCİSİ Sloganı ile açılan Kemal AKGÜL' e ait Avrupa Emlak Pazarı isimli Antalya'nın En Büyük Gayrimenkul Firmasının açılışını yaptı.

Çok büyük sayıda katılımın sağlandığı açılışa Kepez Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ'nün yanı sıra Antalya Müteahhitler Derneği Başkanı Sayın Atılgan SERT, Birlik Beraberlik Federasyon Başkanı Özlem ÖZEN ARIOĞLU, Muratpaşa Belediye Meclis Üyesi Mithat ARAS ve Emlakçılar Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkan Adayı Ömer ŞAHBAZ ile beraber 2018 yılı Muratpasa Bağımsız Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Avrupa Emlak Pazarı firma sahibi Kemal AKGÜL' ün abisi Osman AKGÜL ile birlikte yüzlerce vatandaş katıldı.

Açılışta bir de konuşma yapan Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ, Kemal AKGÜL' ü Kepez ilçesinde böyle büyük bir işletme açarak Kepez ilçesine ve Antalya'ya katmış olduğu katkılardan dolayi tebrik ederek bu işyerinin bir çok girişimciye örnek olması gerektiğini, bölgeye çok büyük bir hareket getireceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Açılışa katılan misafirlerle birlikte 4 Katlı plazada katları tek tek gezerek Firma sahibi Kemal AKGÜL' den firma ve işyeri hakkında bilgi alan Başkan Hakan TÜTÜNCÜ, binayı gezerken karşılaştığı bir yazı üzerinde çok durdu. Odaların duvarında

" Madde 1. Müşteri Her Zaman Haklıdır.

Madde 2. Müşterinin haksız olduğu durumlarda 1. Madde Geçerlidir." yazısını okuduğunda "Çok Başarılı Olmuş" diyerek bu esprili mesaj için işletme Sahibi Kemal AKGÜL' ü tebrik etti. Yaklaşık bir saat süren ziyareti sırasında açılışa katılan misafirlerle ve firma sahibi ile sohbet ederek çay içtiler.

Avrupa Emlak Pazarı firmasının Türkiyenin Milli kaynaklarla oluşturulmuş %100 yerli En Büyük Emlak Markası olmasını temenni eden Başkan Hakan TÜTÜNCÜ firma Sahibi Kemal AKGÜL ve Eşi Perihan AKGÜL' e hediyelerini takdim ederek aile fotoğrafı çektirdikten sonra büyük bir sevgi gösterisi arasında açılış yerinden ayrıldı. Açılışa Katılan Hakan TÜTÜNCÜ' ye ve Katılan bütün misafirlerine teşekkür eden Firma Sahibi Kemal AKGÜL, Kepez Belediye başkanı Hakan TÜTÜNCÜ' nün her zaman esnafın yanında olduğunu bildiklerini, bu desteklerinden dolayı da Kepez de faaliyet gösteren bütün esnafların Hakan TÜTÜNCÜ' ye büyük minnet duyduğunu beyan etti. En kısa zamanda iadeyi ziyarette bulunacaklarını beyan eden Kemal AKGÜL, bu açılışın önce Kepez, Sonra Tüm Antalya için büyük bir istihdam sağlayacağını, yakında yüzlerce kişinin bu firma dan kazanç sağlayacağını söyledi.